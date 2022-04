Flavio Insinna spiazzato dall’incredibile somiglianza del concorrente de L’Eredità: il conduttore non ha potuto far a meno di evidenziarla a tutti

Il quiz game della rete ammiraglia della Rai continua ad appassionare milioni di telespettatori ormai da oltre vent’anni. Si sono susseguiti svariati conduttori, professoresse, ed anche la struttura stessa del gioco, in tante edizioni, non ha mancato di subire rivoluzionamenti.

Ciò che non è mai cambiato, tuttavia, è l’affetto incommensurabile che i telespettatori nutrono nei confronti de L’Eredità, attualmente condotta da Flavio Insinna. Proprio alla luce della popolarità della trasmissione, aspiranti vincitori da ogni parte d’Italia non mancano di tentare la fortuna nello studio di Rai 1.

I partecipanti del quiz game, con le loro storie avvincenti e travagliate, si presentano più che volentieri al padrone di casa. Uno di loro, nel corso della puntata di quest’oggi, ha clamorosamente attirato le attenzioni di Insinna: la somiglianza con il noto attore era davvero incredibile!

Flavio Insinna, la somiglianza lo lascia senza parole: “ma sei il fratello di..”. Impressionante

La presentazione del concorrente Federico ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico presente nello studio de L’Eredità. Flavio Insinna, non di rado, si lascia andare a battute goliardiche circa gli aspiranti vincitori del quiz game, che il conduttore si diverte a sbeffeggiare al fine di alleggerire la tensione.

Quest’oggi, tuttavia, il conduttore non ha potuto far a meno di sottoporre agli spettatori un’evidenza a dir poco lampante. Federico, manager di un portale online, è stato accolto da Flavio con un’osservazione davvero clamorosa.

“Federico… ma sei il fratello segreto di Massimo Ciavarro?“, ha domandato il presentatore, stupito dall’incredibile somiglianza tra il concorrente e il noto attore. Un interrogativo che probabilmente Federico si è sentito rivolgere già parecchie volte, considerato il sorriso che ha immediatamente fatto capolino sul suo volto.

“Se è così non so di esserlo“, ha commentato il partecipante, che si è prestato più che volentieri al siparietto architettato da Insinna. Ancora sotto choc, il conduttore si è poi deciso ad iniziare la fase degli “Abbinamenti”, ma non prima di aver esternato un’ultima considerazione: “davvero, la somiglianza è impressionante!“.