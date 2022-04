Rocio Morales ha condiviso uno scatto strepitoso in cui è in spiaggia: l’attrice indossa un fantastico bikini e mette in mostra il fisico.

Rocio Munoz Morales è una delle attrici più talentuose e apprezzate dell’intero panorama del cinema italiano. La nativa di Madrid raggiunse la popolarità partecipando a Mira quién baila, l’edizione iberica di ‘Ballando Con le Stelle’. Dopo aver postato per diverse riviste, la Morales è giunta in Italia ed ha esordito nella pellicola ‘Immaturi – Il viaggio’ di Paolo Genovese. In questi anni, la spagnola ha preso parte a numerosi film come ‘Tutte le strade portano a Roma’ e ‘Natale da Chef’.

Rocio è sentimentalmente legata a Raoul Bova: la classe 1988 è stata anche una delle diverse conduttrici che hanno affiancato Nicola Savino nel particolare format de ‘Le Iene’ di fine 2021. I social network sono terreno fertile per i suoi scatti mostruosi: anche oggi, la bella attrice ha condiviso uno scatto pazzesco in cui indossa soltanto un costume da bagno.

Rocio Morales in bikini in spiaggia: fisico da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vic De Angelis suona in slip e reggiseno: “non si può descrivere”. La FOTO è da standing ovation

Rocio, qualche minuto fa, ha aggiunto sul suo profilo di Instagram una fotografia alquanto particolare. L’attrice si trova in una fantastica spiaggia e decide di indossare un bikini piccolissimo. Il suo fisico è decisamente in bella vista: una delle natiche è ben visibile mentre le sue gambe pazzesche sono una gioia per gli occhi degli ammiratori. La nativa di Madrid ha tra le mani una stella marina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fedez, Corona e Belen: trio inedito e l’ossessione che ritorna: “E’ invidioso perché..”

La Morales ha scelto di utilizzare la didascalia per riversare un suo pensiero profondo. “In un’altra vita sono stata un animale marino, in un’altra vita ho vissuto in fondo al mar; è esattamente questa la sensazione che ho ogni volta che metto maschera, pinne, fucile ed occhiali…”, si legge. L’immagine non è ovviamente passata inosservata: il pubblico sta apprezzando e sta commentando con grande enfasi ed entusiasmo. I complimenti per lei ormai si sprecano: la sua bellezza e la sua avvenenza non vengono scoperte di certo oggi.