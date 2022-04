Melita Toniolo si lascia andare e mostra il suo lato migliore, il web resta senza parole: esiste una donna più bella?

Capelli castani e occhi verdi, sguardo seducente e labbra da baciare. Così Melita Toniolo si mostra ai fan che la seguono sui social dove vanta di più di un milione di follower.

Showgirl, modella, attrice e conduttrice televisiva. L’abbiamo conosciuta nel 2007 quando ha partecipato alla settima edizione del “Grande fratello vip” e da lì non si è più fermata. Seducente, accattivante e sensuale. Così appare negli scatti pubblicati sui social che fanno il giro del web.

Melita Toniolo, gambe scoperte e sguardo intenso – FOTO

Melita Toniolo non ha bisogno di filtri o trucco per essere più bella, la sua naturalezza e semplicità la rendono unica e irresistibile. Così, nell’ultimo post condiviso con i fan si mostra seduta sul suo divano, senza veli.

Indossa solo un maglione marrone e le gambe sono scoperte, i piedi a penzoloni e lo sguardo intenso rivolto verso l’obiettivo.

“Fidatevi sempre di voi stessi, di quello che dice la pancia dell’istinto puro e semplice. Le parole spesso confondono la realtà il sesto senso no, quello non sbaglio mai”. Ha scritto sotto al post.

Non sono mancati i commenti da parte dei fan che hanno lasciato messaggi come: “Gambe affascinanti e sempre più bella”, qualcun altro ha aggiunto: “Uno spettacolo della natura”, poi ancora “Sei una meraviglia”.

Passano gli anni ma la showgirl non cambia, anzi si fa sempre più bella e il pubblico che la segue non riesce a resisterle. Incantevole sotto ogni punto di vista, determinata e intraprendente, sempre pronta a mettersi in gioco.

I fan non possono fare a meno di ammirarla, supportarla e sostenerla in ogni situazione. Sono in tanti a volerla rivedere in televisione alle prese di qualche programma: quali saranno i suoi prossimi progetti?