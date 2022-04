Una ragazza di soli 24 anni è morta martedì all’ospedale di Treviso, dove era arrivata sabato mattina in seguito ad un tragico incidente stradale.

È morta la ragazza di 24 anni ricoverata all’ospedale di Treviso in seguito ad un terribile incidente stradale, verificatosi sabato mattina a Padernello di Paese. La 24enne si stava recando in Kosovo per raggiungere i parenti con cui avrebbe dovuto festeggiare la Pasqua, ma per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiava insieme alla sorella si è schiantata frontalmente contro un camion.

Dopo il violentissimo impatto, sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato in ospedale le due sorelle. Purtroppo, a tre giorni di distanza dal sinistro, il cuore della 24enne ha smesso di battere per via delle gravi ferite riportate.

Aveva solo 24 anni Donika Nikollbibaj, la studentessa di origine kosovara, ma residente a Trento, deceduta martedì all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La giovane era stata trasportata presso il nosocomio trevigiano tre giorni prima dopo un terribile incidente a Padernello, frazione del comune di Paese (Treviso).

Secondo quanto ricostruito, come riportano i colleghi de Il Gazzettino, Donika sabato mattina stava andando in Kosovo per trascorrere la Pasqua insieme ai parenti. La 24enne viaggiava alla guida di una Volkswagen Polo, su cui si trovava anche la sorella Marika. Per cause ancora da determinare, l’utilitaria ha invaso la carreggiata opposta schiantandosi frontalmente con un camion, condotto da un 35enne.

In pochi minuti sul luogo dello scontro sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato le due sorelle in ospedale, dove Donika è arrivata in condizioni disperate. Purtroppo, dopo tre giorni di agonia nel reparto di rianimazione, non ce l’ha fatta. Fuori pericolo, ma ancora ricoverata, invece, riferisce Il Gazzettino, la sorella.

Sull’incidente sono in corso le indagini della Polizia Stradale che dovrà determinare le cause che hanno fatto finire la Polo nella corsia opposta.