Aicurzio, uccide la madre a calci e pugni in casa: arrestato ragazzo di 24 anni

Ha aggredito e ucciso la madre, poi ha chiamato i carabinieri ed infine ammesso le proprie responsabilità. Questo quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 21 aprile, in un’abitazione di Aicurzio, comune nella provincia di Monza e della Brianza.

Vittima del brutale omicidio Fabiola Colnaghi, casalinga e vedova di 58 anni. A ricostruire la dinamica del delitto sarebbe stato il figlio 24enne, durante l’interrogatorio davanti agli inquirenti. Il giovane, affetto da depressione per la quale era in cura insieme alla madre, scrive la redazione de Il Giorno, avrebbe raccontato di essere stato colto da un momento di sconforto ed avrebbe aggredito Fabiola. Prima l’avrebbe spinta facendola sbattere contro un armadio, poi, quando la donna era al suolo, l’avrebbe uccisa colpendola ripetutamente con calci e pugni al volto.

Il ragazzo, dopo il delitto, avrebbe chiamato i carabinieri che si sono precipitati presso l’abitazione, sita in via della Vittoria. Purtroppo, per la 58enne, ritrovata riversa sul pavimento, non c’era più nulla da fare. I militari dell’Arma che si stanno occupando delle indagini hanno accompagnato il 24enne in caserma, dove, riporta Il Giorno, avrebbe confessato. Ora si trova detenuto nel carcere di Monza con l’accusa di omicidio.