Totti – Blasi: cosa succede nella loro intimità? È Ilary che chiarisce tutto. Dichiarazioni roventi sul rapporto con il suo Francesco

Molti hanno gridato allo scandalo e tantissimi fan sono rimasti increduli. Roma si è spaccata per un attimo davanti alla notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: l’imminente separazione Totti-Blasi.

Chi li segue sa bene che per Roma la coppia è un vero idolo, un colosso ed un punto di riferimento. I pettegolezzi su un tradimento del Pupone ed una conseguente crisi del suo matrimonio con Ilary hanno riempito le pagine di giornali e tv per alcuni giorni, poi la verità ed il chiarimento.

Se Totti su Instagram si era limitato a dire che si trattava di fake news, Ilary in tv ha parlato di una vera macchinazione, orchestrata ad hoc per alzare un polverone nei giorni difficili in cui era scoppiata la guerra. Un modo per distogliere l’attenzione e parlare di qualcosa che poteva interessare in modo generale gli italiani. Nulla di vero ovviamente specificando che ciclicamente su di loro esce una notizia del genere.

Totti – Blasi, l’intimità? Ilary lascia a bocca aperta

Ilary ha parlato alcune volte della vicenda in tv e ha specificato che a lei e al marito, con il quale sta insieme da vent’anni, queste false notizie interessano poco e nulla. Una cosa però l’ha chiarita. Se mai uno dei due dovesse tradire non ci sarebbe possibilità di perdono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fedez, la nuova FOTO dopo il dramma, i fan restano sconvolti: il motivo

Ma com’è la vita di tutti i giorni tra loro due? Era stata proprio la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” a dirlo parecchio tempo fa in una vecchia intervista. Francesco e Ilary amano stare a casa e festeggiare con gli amici ma ritagliarsi anche i loro spazi di intimità.

Iconica la sua frase: “Noi vita noiosa? Ci sottovalutate”. La moglie del Pupone aveva fatto intendere che lei ed il marito sono una coppia molto attiva nell’intimità e che non si preclude nulla. “Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi, la sorpresa più bella arriva all’improvviso: la moglie di Totti è fuori di sé

Insomma col suo proverbiale modo di fare Ilary aveva già fatto capire tutto in passato. Nonostante gli anni insieme, lei e Francesco sono affiatati come i primi tempi.