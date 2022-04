Ilary Blasi è una delle donne più invidiate in Italia in quanto: ha un fisico impeccabile, un marito che rappresenta il sogno di molte donne ed una carriera di successo.

Per il secondo anno di fila Ilary è al timone dell’Isola dei Famosi ed anche quest’anno sta sfoggiando look mozzafiato che ogni sera colpiscono il cuore degli italiani che da sempre la amano in ogni sua sfaccettatura.

Oltre ad essere bella e sensuale, Ilary fa impazzire il pubblico per la sua simpatia e l’ironia che in ogni puntata utilizza per commentare le vicende dei naufraghi. Una conduttrice imparziale e schietta che alla prima puntata non ha atteso molto per lanciare una battutina nei confronti di Alfonso Signorini che da qualche anno conduce al suo posto il Grande Fratello Vip. Grazie ad un intervento di Vladimir Luxuria, Ilary ha detto: “Tranquilla Vladimir, che da opinionista a conduttrice è un attimo“, generando una risata contagiosa in tutto lo studio. Ilary è una donna realizzata professionalmente ed anche sentimentalmente: sposata da anni con Francesco Totti, la conduttrice ha realizzato il sogno di diventare madre di tre figli meravigliosi.

Ilary riceve un regalo prezioso, l’euforia è alle stelle

Negli ultimi periodi i social sono stati invasi di notizie in merito ad una crisi matrimoniale tra Totti ed Ilary ma pare che tra i due sia tornato finalmente il sereno, anche se non ci sono informazioni dettagliate in merito a questa vicenda, visto che la coppia ha sempre preferito mantenere la privacy per amore dei figli.

Ilary ad ogni modo, ha un profilo Instagram molto attivo dove condivide gli scatti inerenti ai look delle puntate ed anche alcuni video divertenti che riguardano Chanel, Cristian e Isabel. Nelle ultime storie ha condiviso un regalo davvero inaspettato: un borsellino Chanel, un accessorio che ha mandato Ilary e tutte le fan, in estasi vista la bellezza del formato e dei colori, un regalo che tutte le donne sognano di ricevere almeno una volta nella vita.

