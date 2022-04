Fedez, la nuova FOTO dopo il dramma, i fan restano sconvolti: il motivo

Fedez torna su Instagram e stupisce tutti: lo scatto che nessuno avrebbe mai immaginato fa il giro del web. Ecco cosa ha combinato

Procede alla grande la convalescenza e la ripresa di Fedez dopo l’importante intervento per un tumore al pancreas. Il rapper è tornato a casa da diverso tempo ormai ma continua a prestare attenzione al post-operatorio. Indossa ancora la fascia elastica che gli tiene il busto fermo, probabilmente per proteggere la ferita, un’incisione sullo stomaco di dimensioni notevoli.

Solo ieri ha ironizzato mostrando su Instagram la sua collezione di “pancere” come le chiama lui, da quella nera che indossa tutti i giorni a quella bianca di Chiara Ferragni contraffatta sulla quale proprio lui, durante i primi giorni in cui è tornato a casa, ha disegnato con un pennarello l’iconico occhio che identifica il brand della moglie.

Poi la foto, pubblicata su Instagram, che mostra quello che nessuno forse avrebbe immaginato. I fan hanno tutti la stessa reazione.

Fedez ed il cambio improvviso: la FOTO

Fedez in versione biondo e con le codine. È così che vediamo il rapper di Rozzano nella sua ultima foto pubblicata su Instagram. Look stravolto per il marito di Chiara Ferragni che insieme a Vittoria, la secondogenita nata un anno fa, regala ai suoi follower una chicca pazzesca.

Papà e figlia portano lo stesso look: codine biondissime e stessi laccetti verdi. Fedez ha scelto una parrucca ad hoc che gli permette di imitare perfettamente la sua piccola Vitto ed ironicamente scrive a corredo dello scatto “Tutta il papà”.

La figlia di Fedez e della Ferragni somiglia molto alla mamma. Lo ha fatto notare proprio lei tempo fa riprendendo una foto del suo passato. Ma come sappiamo il cantante non si prende mai troppo sul serio e così in modo ironico ha voluto far divertire un po’ tutti.

Pieno di like per papà e figlia e tanti personaggi famosi che hanno espresso la propria. Da Caterina Balivo che non è riuscita a fare a meno di ridere a Stefano Laudoni che ha detto: “due gocce d’acqua 😂❤️” fino ad Orietta Berti, con la quale il rapper ha cantato insieme ad Achillee Lauro il tormentone “Mille”, che ha lasciato per i due tantissimi cuoricini.

Dopo il dramma, per Fedez una ventata di simpatica e spensieratezza, sempre al fianco della sua famiglia, la sua ancora di salvezza.