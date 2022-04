Conad, apre il nuovo Superstore in città: in arrivo la grande sorpresa per tutti

Una bella proposta che ha rallegrato molto l’intera comunità cittadina in cui ha aperto i battenti il nuovo negozio Conad. Chi lo avrebbe immaginato!

Il 13 maggio 2022 saranno 60 anni da quando ha aperto il primo store Conad in Italia. Quando nel pieno boom economico nazionale a Bologna venne inaugurato il Consorzio Nazionale Dettaglianti (Società Cooperativa a responsabilità limitata), in molti non credevano che questa piccola realtà sarebbe sopravvissuta.

Era un’idea che voleva raggruppare sotto un’unica ala i piccoli dettaglianti di zona, spinti dal desiderio di emanciparsi dalle grosse industrie monomarca che sempre di più stavano prendendo piede.

Da quel 1962 le cose sono molto cambiate e questo sistema Cooperativo di consorziati è cresciuto tantissimo anche se la sua forma inziale non è mai cambiata mettendo sempre al primo posto Soci, clienti ed territorio.

Oggi Conad è leader della GDO in Italia in quanto ha saputo investire risorse preziose ed idee in progetti che ponessero in primo piano la marca del distributore fino alla multicanalità della rete oggi sempre più social.

Pochi giorni fa è arrivata anche l’ultima notizia che tutti attendevano e che ha reso felicissimi gli abitanti di una cittadina in provincia di Parma.

Conad, l’ad Ferrerini: “Punto vendita molto innovativo, con prodotti di qualità e tecnologia green“

Nel 2020 dopo l’acquisizione di Auchan la catena è diventata leader di settore per il suo ruolo strategico nell’economia nazionale, riconosciuto anche fuori confine.

L’ultima novità arriva oggi da Sorbolo, piccolo paesino di meno di 10mila abitanti della provincia di Parma in cui Conad ha aperto un nuovo Superstore che ha rallegrato molti per la grande sorpresa che ha donato alla comunità.

Si tratta di un’area che si estende su 2.024 mq con sette casse tradizionali, due self checkout e due self scanning. Inoltre all’esterno si trova anche un ampio parcheggio con circa 400 posti auto.

Inaugurato lo scorso 6 aprile il nuovo store ha già catturato l’attenzione mediatica per via dell’inserimento di ben 45 persone residenti in zona. Soprattutto giovanissimi e donne disoccupate che oggi hanno quindi una nuova possibilità di crescita personale.

Presenti al suo interno tutti i reparti, dalla pescheria, alla panetteria dove viene sfornato pane fresco tutti i giorni, ortofrutta, macelleria e molto altro. Inoltre entro fine maggio sarà inaugurato anche il Pet Store Conad dove tutti gli amanti degli animali potranno trovare quanto necessario per la cura ed il benessere dei loro piccoli amici.

Sono anche già stati avviati i lavori per la messa in opera di un impianto fotovoltaico sul tetto che verrà attivato a breve. Il tutto con una potenza di picco pari a 70 kwp che permetterà di ridurre le immissioni di tutte le tecnologie inserite nel negozio.

L’ad di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini ha così commentato questa fortunata apertura:

“Con questa nuova apertura e le altre in programma creiamo nuovi posti di lavoro. Penso che questo sia il reale valore aggiunto che creiamo per i territori in cui operiamo. Siamo orgogliosi di poter proporre un punto vendita molto innovativo in termini di servizi offerti, di qualità dei prodotti e a livello di tecnologia green nel rispetto dell’ambiente“.

Il locale è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle 8 alle 20, mentre la domenica dalle 9 alle 19.30.