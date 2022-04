Leonardo Pieraccioni è tornato al cinema con il film Il sesso degli angeli, insieme a lui c’è un’attrice strepitosa: cosa avranno combinato i due?

Dopo due anni di pausa, Leonardo Pieraccioni è di nuovo nelle sale cinematografiche con il film Il sesso degli angeli insieme a una delle attrici più amate dal pubblico italiano.

Sabrina Ferilli è stata il suo braccio destro in questo nuovo progetto incredibile, arrivato al cinema il 21 aprile 2022. Per l’occasione i due sono stati ospiti di varie trasmissioni televisive e domani l’attore è stato invitato in uno degli studi più amati di sempre.

Leonardo Pieraccioni, ospite in una trasmissione su Canale 5

Leonardo Pieraccioni sarà ospite a “Verissimo” sabato pomeriggio a partire dalle 16,30. Con la conduttrice Silvia Toffanin ripercorrerà la sua vita professionale e privata, ricordando i momenti più importanti.

Sui social del programma è appena stata pubblicata la foto di presentazione dove gli autori lo hanno descritto come “Un regista e attore divertente e imprevedibile nei suoi film – poi ancora – ma anche un dolcissimo papà”

L’attore toscano ha una figlia di nome Martina, nata dal matrimonio con Laura Torrisi. I due si sono separati dopo tanti anni ma la stima e l’affetto non mancano mai, ancora oggi. I due si sono innamorati sul set di Una moglie bellissima ed hanno vissuto un amore strepitoso terminato dopo sette anni.

Nonostante gli alti e bassi, la separazione e tanti altri momenti che hanno messo a dura prova Pieraccioni, c’è una cosa che non passerà mai: l’amore per sua figlia. L’attore qualche tempo fa ha definito Martina: “La più grande fortuna della mia vita“.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire altri dettagli sull’attore che racconterà nel corso dell’intervista a “Verissimo“. Non ci resta che attendere e seguirlo. Non mancheranno poi ulteriori rivelazioni e retroscena sull’ultimo film dell’attore e regista. Siete curiosi?