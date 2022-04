Incredibile rapina in pieno centro: sconvolta la commessa

Un colpo in pieno giorno, nel centro della Capitale. Un uomo incappucciato e coperto da una mascherina ha minacciato una commessa di un negozio Wind Tre.

Con una pistola alla mano, incappucciato e con una mascherina a coprire il volto, un malvivente con evidente accento romano, ha commesso una rapina in pieno giorno nel negozio WIND TRE di Largo Argentina, in Via Florida 14.

“Conta fino a mille, altrimenti torno e ti uccido“, ha detto il rapinatore alla commessa che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale.

Telefoni e incassi: 25 mila euro il bottino

Sono le 9,30 del mattino quando nel negozio di telefonia entra all’improvviso un rapinatore armato. All’interno, era presente solo la commessa 25enne. Le viene puntata la pistola sul volto, la ragazza si impaurisce ed esegue quello che gli viene detto.

“Andiamo nel retro dove tenete tutti i cellulari“, ha minacciato, come riporta Leggo, il criminale. La ragazza, evidentemente già sotto choc, avrebbe quindi consegnato ciò che era presente nella cassa e avrebbe seguito il criminale nel retro del locale. Un furto, tra telefoni e incassi, che ammonta a circa 25 mila euro. La donna è stata, poi, nuovamente minacciata dall’aggressore. “Vado via, ma se non conti fino a mille, torno e ti uccido“. Il rapinatore è uscito con il suo bottino e la ragazza ha atteso qualche minuto prima di chiamare le forze dell’ordine.

Dopo qualche minuto, il delinquente si è presentato di nuovo in negozio per vedere se effettivamente la ragazza stava contando. Si è poi dileguato con telefono e soldi. A quel punto, la malcapitata ha chiamato la polizia. Sono intervenuti sul posto le volanti della Questura di Roma. In corso i rilevamenti per scoprire il volto del rapinatore. Sotto choc la dipendente che ha rivelato tutti i dettagli alla polizia venuta in soccorso. “Una rapina così violenta non capitava da anni. Sembra essere tornati agli anni di piombo“, ha raccontato la titolare del negozio Silvia Falcone.