“Prenderai i big like”, Annalisa e le FOTO a luci rosse in bikini: curve atomiche da ogni angolatura

Annalisa Scarrone fa impazzire i fan di Instagram con una serie di pose a luci rosse da strapazzo: il meglio di lei da ogni inquadratura.

La showgirl e cantante, Annalisa Scarrone è uscita allo scoperto su Instagram in un momento di relax e di passione sconfinata.

I fan non hanno saputo resistere di fronte ad una bellezza inarrivabile al di là delle sue qualità canore. La solista ligure ha avuto la massima espressione dal punto di vista professionale, in seguito al super annuncio di “Dieci“, l’album discografico certificato “Disco D’Oro“.

L’ex allieva di Maria De Filippi ad “Amici” ha avuto ampio sostegno da parte dei suo fan proprio nel momento migliore. Non è da meno neppure dal punto di vista estetico dove il suo fascino campeggia con altissima frequenza tra i pensieri dei più.

L’ultima condivisione sul proprio profilo sta facendo letteralmente il giro del web e trascina inevitabilmente Annalisa Scarrone sul podio delle preferenze assolute tra le influencer del momento

Annalisa, pioggia di likes per le FOTO in bikini: visuali da pelle d’oca. Entusiasmo alle stelle

Grande entusiasmo per la cantante solista, Annalisa Scarrone, protagonista di questo weekend di fine Aprile.

La cantautrice di Savona ha battuto tutti in anteprima con una serie di pose da urlo che fanno venire la pelle d’oca all’istante. Per lei si tratta di un anticipo dell’estate o soltanto un desiderio contro la pioggia battente e le temperature inaspettatamente al ribasso?

In ogni caso per Annalisa non c’è tempo meteorologico che tenga di fronte ad una bellezza di rarità assoluta. Con l’avvenenza su Instagram, lei ha raggiunto con largo anticipo la consacrazione ufficiale dal punto di vista personale.

Inevitabili i likes per la serie di pose da pelle d’oca in bikini che fanno accapponare la pelle. La visuale dal basso dà il via ad uno spettacolo panoramico a luci rosse che registra la sua massima espressione con l’angolatura in direzione di due curve atomiche.

Insomma per Annalisa è appena iniziata la scalata al podio più alto tra la folta concorrenza. L’obiettivo per lei è incrementare il suo bottino di visite e diventare la numero uno in assoluto tra le influencer in ‘vetrina’ sul web.