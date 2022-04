Aurora Ramazzotti esce allo scoperto su Instagram: questa volta non c’è modo di fare polemica. Ecco cosa ha fatto

Nei giorni scorsi ha fatto parlare di sè per via di una parte “scoperta” che ha del tutto “scandalizzato” alcuni suoi fan e oggi è tornata sull’argomento. Parliamo di Aurora Ramazzotti che ha fatto alzare, involontariamente, un polverone mediatico incredibile per via dei suoi capezzoli scoperti.

Il suo top verde senza reggiseno ha “scosso” alcuni utenti del web e così la giovane influencer ha dovuto specificare che è una cosa del tutto naturale. Proprio la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, attraverso le sue Instagram Stories, ha risposto ironicamente alla polemica nata sul web, specificando che tutti gli umani, sia uomini che donne, come gli animali, hanno i capezzoli.

Ce li ha il suo gatto come tante altre specie, anche il suo fidanzato Goffredo Cerza. “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli – ha detto – penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”.

Aurora Ramazzotti lo ha fatto davvero: la FOTO parla chiaro

