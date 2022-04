Primark, nuovo annuncio: sorpresa per i clienti nel posto più belli. Ecco dove

La nota catena di abbigliamento ha condiviso la sua nuova campagna estiva di bikini donna ma qualcosa non torna ai clienti.

Ha inaugurato il suo primo negozio a Dublino nel 1969 con il nome Penneys e nonostante sia partito un po’ in sordina oggi l’attività di abbigliamento low cost gestisce più di 380 negozi in tredici Paesi dislocati in Europa e America.

In Italia arriva ad Arese nell’aprile 2016, molto più tardi rispetto al resto del mondo proprio per via del consolidato Made in Italy che fino a pochi anni fa faceva tremare moltissimi acquirenti snobbati da tutto quello che non era di fattura sartoriale.

Ora la catena Primark è amatissima anche da noi con 7 negozi e un’attiva campagna web e social che cerca di incuriosire la clientela in modo accattivante e con spunti creativi.

Peccato che la sua ultima campagna Instagram non sia stata capita da tutti, il post che hanno condiviso sta facendo discutere per via della scelta del soggetto inserito nell’immagine.

Primark sbaglia la campagna estiva, ecco cosa non torna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Primark (@primark)

Sembra risaputo che Primark usi da sempre immagini fotografiche still life con soggetti e nature morte come accompagnamento ai suoi scatti promozionali dei capi.

Non si è tirata indietro da questo stile neppure per la promozione della campagna estiva dei bikini da donna che ha esibito su Ig accanto a dei girasoli, o meglio appesi a degli steli di girasoli usati come fili per il bucato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesco Gabbani, spunta il retroscena sull’esordio: “È inevitabile”

Proprio tra i commenti c’è infatti chi sottolinea che però il due pezzi bianco messo in primo piano faccia pensare agli indumenti sporchi e che i girasoli sembrino due bastoni usati per sollevare la biancheria sporca da terra.

“Is it just me find it funny, when you pick up someone else’s dirty underwear with a stick…” scrive una donna, ovvero “Lo trovo divertente, sembra quando prendi le mutande sporche di qualcun altro con un bastone…”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ginevra Pisani, che fine ha fatto l’ex professoressa de L’Eredità? Il lieto annuncio: “aspettiamo altre vite”

La lista dei commenti però continua, sicuramente non il risultato sperato che l’azienda aveva immaginato con il lancio social di questi scatti. Ora correranno al riparo oppure continueranno imperterriti con la loro idea iniziale?