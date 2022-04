Anna Tatangelo drammatico epilogo, con Livio Cori è finita: ecco il perché

Finisce qui la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori: svelato soltanto adesso il motivo della drammatica scelta.

Il rapper, Livio Cori e l’artista canora, Anna Tatangelo, pressoché coetanei e fino a poco fa mai così affiatati di fronte al loro pubblico, sembravano essere destinati a trascorrere assieme ancora molte avventure. Quando, invece, il loro sogno idilliaco è inaspettatamente svanito.

Poche ore fa il triste annuncio si è presto diramato in rete. E ha irrimediabilmente segnato la chiusura di sipario della loro love story. La verità non ha potuto fare a meno di cogliere i loro fan di sorpresa. Dopo aver fatto prevalere a lungo la riservatezza sulla loro storia d’amore, Anna aveva infine deciso, dopo quasi un anno di relazione, di dichiarare ufficialmente i suoi sentimenti per l’artista partenopeo, servendosi di un emozionante post su Instagram. La bellissima Anna aveva inoltre più volte ribadito, in alcune recenti interviste sul piccolo schermo, di come la loro relazione fosse in grado di regalarle, specialmente dopo la rottura con il suo ex storico partner, Gigi D’Alessio, una totalizzante contentezza e serenità. Allora, cosa è cambiato?

Anna Tatangelo drammatico epilogo, con Livio Cori è finita: svelato il perché

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso, gesto commovente per il figlio Giammauro: lo ha fatto solo per lui

Nella serata di ieri, sabato 23 aprile, le rispettive dichiarazioni d’amore pubblicate in quest’ultimo mese dai due esponenti dell’ormai ex coppia sono state definitivamente eliminate dai loro profilo social. E, la stessa cantante, ha deciso di vestire uno spettacolare abito nero e trascorrere al contempo una serata all’insegna della sua nuova libertà.

Qualche calice di vino bianco, prelibatezze culinarie e dolci squisiti presso il noto “Emporio Armani Ristorante” in quel del capoluogo lombardo, forse per dimenticare il gusto amaro dell’ancor fresco epilogo. E, almeno a quanto pare dalle sue ultime storie, con un altro fedele amico al suo fianco.

L’art director e fashion stylist, Andrea Amara, risulta infatti essere ad oggi una delle amicizie più strette dell’artista canora.

“Dove andremo non lo so“, aveva ammesso inconsapevolmente poche settimane fa la stessa Anna, quando aveva provato ad interrogarsi a riguardo del suo futuro con Livio. Ora che “la luce” si è spenta tutto potrebbe pian piano divenire più nitido.

Infine, data la nonchalance dell’irresistibile nata sotto il segno del Capricorno nell’inizio weekend, molti indizi avrebbero lasciato pensare ai suoi fan a ben due ipotesi, definite tra le più probabili, sulla fine della sua storia d’amore con Cori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Pausini svela il dietro le quinte: cosa è accaduto davvero nella notte più importante

La prima sarebbe quella di una crisi passeggera. La seconda, invece, che Anna sia già sulla scia di un nuovo flirt. Chi avrà davvero ragione? Non resta che attendere il parere dei diretti interessati.