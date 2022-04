Flavio Insinna, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Sta accadendo veramente

Flavio Insinna, l’amatissimo conduttore nella squadra della tv di stato, sta per prendere una decisione drastica che riguarderà il suo futuro e la sua carriera

Immaginate la scena. Avete trascorso una giornata impegnativa tra lavoro, commissioni per la famiglia, avete accompagnato e ripreso i figli da scuola, palestra, corso di lingua o di uno strumento musicale, avete fato la spesa, siete rimasti ore imbottigliati nel traffico e finalmente siete arrivati a casa. Via le scarpe, su i vostri vestiti più comodi e potete godervi un momento di relax davanti alla tv.

Ad attendervi, come ogni sera dal 2002 a questa parte, troverete una delle certezze dei palinsesti della Rai, il quiz show “L’Eredità”. La sua longevità è intuibile grazie al format semplice ma allo stesso tempo intrattenitivo, simpatico ed educativo. Inoltre, è sempre stato condotto da numeri uno dello spettacolo. In primis fu Amadeus, a cui fecero seguito Fabrizio Frizzi e Carlo Conti. Dal 2018 siamo nell'”era” di Flavio Insinna ma presto tutto potrebbe cambiare.

Flavio Insinna, l’abbandono che nessuno si aspettava. Chi lo sostituirà

Oltre a essere un capacissimo presentatore, Flavio Insinna affonda le sue radici artistiche anche nel mondo della recitazione. Ha mostrato il suo talento poliedrico dividendosi abilmente negli anni tra cinema, fiction televisive e teatro.

Il pubblico che lo segue da ben cinque anni a “L’Eredità” sicuramente ne sentirà la mancanza non trovando più il suo affabile sorriso ad accoglierlo sera dopo sera su Rai Uno.

Tuttavia, lo showman non scomparirà presto dai nostri schermi. Com’è noto ha ripreso il ruolo del colonnello Anceschi in “Don Matteo”, fiction di cui è stato anche in passato illustre esponente.

Inoltre, lo ritroveremo a maggio protagonista della pellicola dal titolo “A muso duro” (regia di Marco Pontecorvo) in cui vestirà i panni di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’INAIL, fondatore dei giochi Paralimpici in Italia a cui si deve la nascita delle competizioni multidiscipline tra persone disabili.

Resta da sciogliere un dubbio. Chi prenderà il posto di Insinna? Dopo 20 anni finalmente sarà una donna a prendere le redini de “L’Eredità”. Si tratta della presentatrice Caterina Balivo. Dopo aver concluso il programma “Vieni da me”, aveva preso una lunga pausa dagli schermi televisivi.

A quanto pare è pronta a tornare; per farlo ha scelto il quiz più amato dagli italiani. Non vediamo l’ora di trascorrere metaforicamente le serate in sua compagnia.