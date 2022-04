Barbara D’Urso ha fatto cadere le barriere: dopo anni e anni è successo davvero. Lei lo ha fatto solo per il figlio Giammauro

Barbara D’Urso negli ultimi tempi non sta vivendo un periodo molto brillante della sua carriera. Il rapporto longevo con Mediaset continua anche se l’azienda l’ha decisamente ridimensionata rispetto agli anni d’oro nei quali è stata il personaggio di punta di Canale 5.

Nella scorsa stagione la decisione di chiudere “Domenica Live” e “Live – Non è la d’Urso” lasciandole solo “Pomeriggio 5”. Poi il ritorno con i reality al timone de “La Pupa e il Secchione” in diretta e con un format tutto rinnovato, ma su Italia 1. Pare però che nemmeno questa trasmissione stia convincendo molto e che il contratto di Barbarella scada nel dicembre 2022. Il rapporto con la Mediaset potrebbe finire? Un grande interrogativo.

Il lavoro per Carmelita è tutto lo sappiamo, ma prima del suo pubblico arrivano sempre i suoi figli. Come lei dice sempre, “Il mio cuore è vostro, dei miei figli e poi vostro”. Sapete che per il figlio Giammauro Barbara ha fatto un grande gesto? Vi raccontiamo tutto.

Barbara D’Urso, lo ha fatto per la prima volta per il figlio Giammauro

Barbara D’Urso ama alla follia i suoi figli, ma da sempre si è guardata bene dal lasciarli fuori dai riflettori. Oggi come ieri la cosa non è cambiata. Ormai Giammauro ed Emanuele Berardi sono grandi ma preferiscono rimanere nell’ombra.

A loro il mondo della notorietà e dello spettacolo non interessa. Vivono una vita totalmente diversa. Hanno scelto, infatti, professioni molto lontane da quelle della mamma. Giammauro fa il medico e ha lavorato anche nelle zone di guerra, Emanuele il fotografo ed è spesso in giro per il mondo.

Avere delle loro foto oggi è molto difficile. Ma sapete che proprio per Giammauro Barbara ha fatto un gesto davvero commovente? In occasione della sua laurea, infatti, si è ricongiunta per la prima volta con il suo ex marito, Mauro Berardi.

La loro separazione è stata burrascosa, molti sono stati gli scontri, ma per un evento così importante per il loro primogenito i due hanno messo da parte i rancori e si sono ritrovati, dopo anni, uno accanto all’altro per festeggiare insieme un traguardo eccezionale.