“Ballando con le stelle 2022”, colpo grosso per Milly Carlucci: in giuria arriva una nota showgirl amatissima

Sono anni che è lontana dal piccolo schermo e questa potrebbe essere l’occasione di rimettersi in gioco, Milly la vuole a tutti i costi.

L’ultima edizione di “Ballando” ha segnato il +51% di share per non parlare invece del suo +63% in termini di visualizzazioni, con una fascia media interessata che vede le donne sopra i 65 anni (42%) e quelle tra i 45-64 anni (22%) quelle più interessate al programma danzante.

Con questi numeri impossibile saltare anche una sola stagione del talent che vede cimentarsi ogni anno talenti incredibili selezionati appositamente dalla sua padrona di casa che è sempre in grado di portare in scena spettacolo, intrattenimento serale e tanto appeal.

Milly Carlucci ha già annunciato che la stagione 2022-2023 partirà l’8 ottobre prossimo e quindi è già in fase di ricerca e formazione del suo prossimo cast. La conduttrice ha qualche idea più che chiara anche per una nuova giurata che potrebbe sostituire la ormai storica Selvaggia Lucarelli. Ma di chi si tratta?

Al posto della Lucarelli lei, il nome è da standing ovation

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)

Ebbene pare che la presenza della Lucarelli sia al momento in forse, per dare spazio invece ad una nuova figura lontana dal piccolo schermo ormai da diverso tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Qui esce un capolavoro cinematografico” Sabrina Salerno, Arisa e Rocco: il web sogna – FOTO

La sua ultima partecipazione tv la si deve all’intervista rilasciata a Francesca Fagnani l’8 aprile scorso a “Belve”. Prima di allora invece solo qualche apparizione sporadica, come quella che ha fatto nel 2017 in Honduras per aiutare il suo ex compagno Raz Degan impegnato nell’Isola, programma che poi ha vinto.

Nel 2016 è stata il volto principale di “Mission”, “La terra dei cuochi”, “Mistero” e nel 2015 correva come concorrente a “Pechino Express”. Parliamo di Paola Barale, showgirl amatissima dal pubblico italiano che però negli ultimi tempi ha scelto di allontanarsi gradatamente dai riflettori per una vita privata più intima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Lo metto, non si sa mai esce fuori un cap..” Aurora Ramazzotti, lo ha dovuto fare … – FOTO

Milly pare la voglia a tutti i costi, corteggiata ormai da diversi anni sempre con risposta negativa, ma da quel che si sa al momento pare che invece stavolta potrebbe esserci la svolta. Attendiamo quindi con ansia di conoscere la riposta definitiva di Paola e capire chi sarà scelto per comporre la nuova giuria.