Emanuela Tittocchia fa scintille su Instagram: mini short, gambe da sogno e balletto allo specchio. Fan in estasi

Lei oggi è una dei volti dei salotti di Canale 5 e con la sua proverbiale sincerità non manda a dire le cose a nessuno. In passato è stata uno dei personaggi storici di una delle soap opera di successo di Mediaset interpretando per ben 14 anni lo stesso personaggio di punta. Parliamo di Emanuela Tittocchia che per intere generazioni è stata, sul piccolo schermo, Carmen Rigoni di “Centovetrine”.

Emanuela oggi veste il ruolo di opinionista nei salotti di “Mattino Cinque” con Federica Panicucci e “Pomeriggio Cinque” con Barbara D’Urso. Volto temuto e apprezzato allo stesso tempo per chiarezza e limpidità nel dire le cose.

Il pubblico affezionatissimo a lei la segue anche sui social. Su Instagram vanta 128 mila follower ai quali regala i suoi look in tv e alcuni momenti della sua quotidianità.

Emanuela Tittocchia, micro short e gambe da sogno: VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

Stacco di gamba pazzesco per Emanuela Tittocchia e la sua partecipazione a “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso. L’opinionista ha documentato su Instagram il momento di attesa, in camerino, prima di entrare nello studio dove si svolge la trasmissione Mediaset del pomeriggio nella quale è stata ospite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Tesoro mio, stasera fai il tuo”, Belen Rodriguez l’inquadratura dal basso manda al manicomio: scollatura travolgente – FOTO

Emanuela gioca allo specchio sulle note di “Farfalle” di Sangiovanni e mostra tutta la sua prestanza fisica. Ha scelto un mini abito per la sua apparizione in tv. Short micro ed uno stacco di gambe favoloso. I tacchi sono altissimi e lei “ci gioca” con abilità.

Primo piegata, poi piano piano si alza, balla fino ad alzare la gamba senza traballare. Un momento di relax e di gioco, prima della diretta, che l’opinionista ha voluto condividere con il suo popolo social che come sempre l’ha riempita di complimenti e belle parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ne ho bisogno” Miriam Leone si inquadra dal basso: l’affermazione travolge il web – VIDEO

“Uno spettacolo” la definiscono i suoi fan. Tra tutti c’è chi le fa anche una dolcissima dedica: “Buon pomeriggio dottoressa Tittocchia, l’ho vista poco fa a pomeriggio 5 ed è una bambola!! Un viso angelico e un sorriso e una dolcezza infiniti. Sono innamorato follemente di lei”.