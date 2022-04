Rai, la conduttrice cacciata passa a La7: lo sfogo polemico

Una popolare conduttrice tv racconta i retroscena sul suo addio alla Rai e il passaggio alla concorrenza, a La7

La Rai ha indubbiamente fatto la storia della televisione italiana. L’emittente pubblica, la prima a trasmettere sul suolo nazionale, non a caso è stata spesso definita con l’appellativo ‘mamma’, per il ruolo che ha avuto nelle vite di tutti noi.

Nel corso del tempo, sul piccolo schermo la Rai ha legato al suo nome quello di protagonisti e conduttori diventati iconici e che sono entrati a far parte del nostro vissuto. In qualche caso, però, c’è stata qualche separazione traumatica e non sono mancate le polemiche.

Più di una volta, infatti, alcuni tra i personaggi più rappresentativi se ne sono andati sbattendo la porta. E’ il caso di una storica conduttrice, che ha lasciato la Rai per la concorrenza, precisamente La7, raccontando come sono andate le cose, senza risparmiare qualche frecciatina.

Rai, un addio con strascichi al veleno: “Ecco perché mi hanno mandata via”

La conduttrice in questione è Licia Colò, una delle principali divulgatrici del mondo del piccolo schermo. Dopo tanti anni in Rai, la separazione è avvenuta in maniera burrascosa. I fatti fanno riferimento al 2014, quando la Colò fu esplicitamente esclusa dalla tv di stato.

Al quotidiano ‘Il Messaggero’, Licia aveva raccontato: “Ho un caratteraccio con molti difetti, ma sono trasparente. Infatti per questo mi hanno cacciato dalla Rai. Se trovi persone che non apprezzano questa qualità, ne paghi il prezzo. Col senno di poi, forse non sono stata molto furba”.

Nessun pentimento, però, da parte di Licia, che prosegue: “A 50 anni, uno può rischiare di dire quello che pensa. L’ho fatto, sapendo che avrei potuto pagarne il prezzo”. L’allora direttore di Rai 3, Andrea Vianello, le tolse il popolare programma ‘Kilimangiaro‘, per poi relegarla sempre più ai margini.

Da lì, il passaggio a La7, con ‘Eden – Un pianeta da salvare‘. Un’esperienza che le ha regalato tante soddisfazioni, con anche la parentesi di un ritorno in Rai, nel 2018, durato però poche settimane, con Niagara, su Rai 2.