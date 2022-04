Enrico Papi è stato protagonista di un increscioso episodio, il tutto è avvenuto in diretta televisiva sotto gli occhi dei telespettatori. Una scena davvero assurda che rimarrà nella storia. In studio è calato il gelo.

Conduttore televisivo ed autore italiano, Enrico Papi è uno dei volti più noti nel mondo dello spettacolo. Il primo esordio dello show man risale agli anni ’80 in Rai e successivamente ha cominciato a lavorare anche sulle reti Mediaset.

Nel tempo Enrico Papi è stato protagonista di numerosi programmi di successo e proprio durante uno show televisivo accade l’impensabile. Cala il gelo in studio e l’imbarazzo del conduttore è palpabile: “Non posso continuare” dice leggendo alcuni messaggi.

“Ti aspetta in hotel… pure tu, però…” Enrico Papi non sa che fare

In rete circola un video che ha avuto milioni di visualizzazioni su tik-tok, l’episodio imbarazzante è andato in diretta televisiva durante la trasmissione condotta da Enrico Papi su Canale 5 “Big Show”, giunta alla sua seconda edizione per la gioia dei telespettatori italiani.

Durante la serata, Papi crea un gruppo WhatsApp con tutti i contatti in rubrica del fidanzato di Lorena, la diretta interessata di questa storia. Tra una battuta e l’altra, risponde in chat Giulio Papel e cala il gelo tra il pubblico.

Lorena incalzata dal conduttore vuole andare fino in fondo a questa storia che ha tutta l’aria di essere un tradimento bello e fatto. L’imbarazzo di Papi è palpabile, non sa come rimediare al danno dal momento che Giulio Padel, che in realtà è Giulia, dice di aspettare il fidanzato di Lorena in hotel.

Dopo questa affermazione Papi non vuole continuare a chattare con Giulio/a, anche perchè la situazione sta degenerando ma Lorena è convinta di voler sapere tutto e dice a Papi di andare avanti e che da lì a poco si sarebbe consumata una tragedia su Canale 5.

Nel mentre il fidanzato di Lorena è pietrificato e sbianca quando Giulio Padel chiama per avere più informazioni in merito all’incontro. Enrico risponde e come volevasi dimostrare dall’altra parte della cornetta è Giulia che dice al suo amante: “Sono io, Giulia, ma sei al teatro? Non ti sento”.

A quel punto Lorena è in preda alla rabbia e sta per andarsene quando Enrico invita Giulia ad entrare in studio, dietro il sipario si palesa Giulia Salemi complice dello scherzo decisamente ben riuscito.