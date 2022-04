Incidente mortale a Ravenna nella notte a cavallo tra sabato e domenica, un’auto è volata in un canale ed una ragazza di 19 anni ha perso la vita.

Un terrificante incidente si è verificato la notte scorsa in provincia di Ravenna. Una piccola utilitaria, con a bordo due ragazze e due ragazzi, stava percorrendo l’Adriatica quando, per cause ancora da accertare, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva.

Il veicolo avrebbe, dapprima, urtato il guardrail e successivamente sarebbe precipitato nel canale sottostante, compiendo più giri su stesso. Violento l’impatto, all’esito del quale ha perso la vita una 19enne.

Ancora sangue sulle strade italiane. La scorsa notte, tra sabato 23 e domenica 24 aprile, sull’Adriatica nel ravennate, una ragazza di soli 19 anni è morta a seguito di un incidente.

La giovane si trovava a bordo di una Citroen C3 – riportano i colleghi della redazione di Ravenna Today– insieme ad altri tre amici quando, per cause ancora da accertare, la conducente del mezzo avrebbe perso il controllo del veicolo. Il tutto sarebbe accaduto in prossimità del curvone di Camerlona, luogo nel quale diversi sarebbero già stati i sinistri.

L’utilitaria avrebbe prima sbattuto contro il guardrail e poi sarebbe caduta nel canale sottostante ribaltandosi più e più volte. Un impatto violento all’esito del quale una delle occupanti del veicolo sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo schiacciata dalla carcassa della Citroen.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sopraggiunti sul luogo teatro della tragedia con ben due ambulanze ed un’auto medica. Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco.

Le prime operazioni di soccorso hanno consentito di estrarre due ragazzi e disporne il trasporto presso l’Ospedale di Ravenna dove si troverebbero ricoverati non in gravi condizioni. Un altro si trova, invece, al Bufalini di Cesena fuori pericolo di vita ma gravemente ferito. Inutili i tentativi di soccorso per la 19enne rimasta bloccata sotto il pesante mezzo.

Per consentire tutti i rilievi di legge e la rimozione di detriti, il tratto stradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso sino alle prime ore dell’alba. Sul luogo anche il pubblico ministero di turno ed i carabinieri di Ravenna a cui adesso spetta il compito di chiarire l’effettiva dinamica dell’accaduto.