Floriana Secondi è stata una delle prime vincitrici del Grande Fratello e già al tempo durante il reality, è venuta fuori la sua personalità esuberante.

Una donna simpatica e senza peli sulla lingua, capace di intrattenere il pubblico e di rapportarsi agli altri senza troppi scudi. Floriana ha partecipato negli anni anche alla Fattoria e spesso negli ultimi tempi, è spesso presente nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso.

Con l’arrivo della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, tra i concorrenti presenti nel cast anche Floriana, pronte e carica per affrontare un’esperienza indimenticabile come l’isola. Anche qui, il suo carattere non ha tardato a venir fuori e spesso durante le giornate, quest’ultimo è stato la causa di alcuni malumori con gli altri concorrenti. Dopo alcune settimane di programma, Floriana è finita al televoto e il pubblico, ha deciso di eliminarla. Tornata in Italia, anche lei come gli altri, è stata ospitata a Verissimo e durante l’intervista, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di mostrare la sua disapprovazione in merito alla modalità con la quale Floriana si è relazionata al programma e alla vita sull’Isola.

Silvia Toffanin risponde a Floriana: “Hai sbagliato programma”

Floriana ha raccontato a Silvia che a suo parere durante le puntate, la produzione ha sempre preferito mandare in onda clip in cui si mostravano litigi tra lei e i concorrenti, senza evidenziare mai la sua intraprendenza nel mettersi a pescare per procurarsi da mangiare.

Silvia, meravigliando tutti in studio, visto il suo modo di rapportarsi agli ospiti, ovvero sempre delicato e imparziale. La conduttrice non è riuscita a trattenere una frase nei confronti della Secondi: “Volevi essere celebrata? Dovevi andare allo show dei record“. Dopo questa affermazione, probabilmente il pubblico si aspettava una reazione da Floriana, conoscendo il suo carattere, ma le cose sono andate diversamente. Sarà per rispetto nei confronti della padrona di casa o perché durante l’intervista ha ammesso molte delle sue colpe ripensando al suo percorso all’Isola, Floriana ha preferito rispondere con una risata, senza soffermarsi troppo.

