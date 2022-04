Ballando con le Stelle è un programma di grande successo. Ogni anno sono tantissimi i personaggi famosi che entrano a far parte del cast.

Al timone come ogni anno c’è Milly Carlucci, una conduttrice di grande professionalità amata e stimata da tutto il pubblico. I concorrenti che decidono di accettare la sfida, vengono affiancati come sempre a ballerini professionisti che li aiutano a preparare una performance impeccabile.

Milly è una presenza fondamentale per la riuscita del programma in quanto da anni conosce tutte le dinamiche e le strategie per ottenere milioni di ascolti e l’approvazione del pubblico. Anche durante la scelta del cast, la conduttrice gioca un ruolo centrale, viste le sue conoscenze nel mondo dello spettacolo. Nell’edizione appena trascorsa ad esempio, è stata anche sua la volontà di chiamare Arisa per chiederle di partecipare e la cantante è stata felice di accettare, decidendo quindi di lasciare il ruolo ad Amici. Anche la fine di questa edizione di Ballando con le Stelle, si è dimostrata un successo e per questo è stata confermata la prossima e Milly Carlucci non ha perso tempo e si è già messa a lavoro.

Milly Carlucci svela i primi nomi della prossima edizione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> A casa Ferragnez non c’è tregua: Chiara non riesce a stare in piedi

Sembra che la conduttrice abbia già contrattato con alcuni personaggi famosi per la prossima edizione. Tra i nomi, è saltato fuori quello di Paola Barale, già chiamata lo scorso anno ma a causa di alcune incomprensioni sul suo budget, non c’è stato modo di convincerla.

Per la prossima edizione però, sembra che la Barale ci sarà. Un altro nome spoilerato da Milly è quello di Monica Marangoni, colei che ha sempre lavorato in programmi Rai come “Uno Mattina” e “L’Italia con voi”. La Maragoni probabilmente si sentirà pronta a mostrarsi al pubblico in un ruolo inedito, un modo per farsi conoscere più a fondo. Tanti altri verranno ad ogni modo aggiunti al cast, che come ogni anno sarà ricco di personalità e talenti differenti. Un modo per il pubblico, di divertirsi grazie alle trasformazioni dei personaggi che sceglieranno di mettersi alla prova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gratta e Vinci: il nuovo gioco “Sfinge D’Oro” ha già regalato migliaia di euro. É accaduto proprio lì