MD nuova grande apertura della catena alle porte della città: le offerte da sogno

Grande successo per l’inaugurazione del nuovo supermercato MD alle porte della Capitale, le offerte imperdibili attirano i suoi consumatori.

La rinomata società italiana MD S.p.A., dopo la sua fondazione avvenuta su territorio campano nel 1994, ha presto ampliato la sua rete di distribuzione creando un vasto numero di punti vendita in tutta la penisola italiana. La tradizione, da sempre attiva con grande attenzione nel settore dell’hard discount, continua ad attirare ancora oggi moltissimi cittadini grazie alle convenienti offerte messe a loro disposizione e alla qualità dei suoi prodotti.

I suoi oltre 800 punti vendita, istituiti strategicamente dal suo fondatore, il noto imprenditore di origini altoatesine Patrizio Podini, sul territorio peninsulare, offrono inoltre numerose possibilità di impegno. E’ questo il caso dell’ultima grande apertura inaugurata in questi giorni alle porte di Roma. Ecco, di seguito, le offerte e le novità che hanno maggiormente premiato quest’ultima importante inaugurazione.

MD nuova grande apertura della catena alle porte della Capitale: le offerte da sogno

La catena MD ha proceduto con l’inaugurazione del nuovo punto vendita, che vanta di oltre 1000 metri quadri di estensione, soltanto lo scorso 7 aprile 2022. La società ha scelto, per questo quarantunesimo supermercato nel Lazio, la zona più centrale di Monterotondo.

Il negozio è sito in via Adige, al civico numero 16. In un luogo già precedentemente quotato dai residenti per il suo gradito collegamento alle attività più frequentate nel quotidiano.

Le principali novità del punto vendita hanno attirato i clienti per la sua modernità: sia dal punto di vista del marketing che dei suoi servizi basilari. Fra questi: un ampio parcheggio, con circa settanta posti e un numero pressoché raddoppiato di casse per evitare la formazione di code al momento degli acquisti.

Al contempo anche l’assunzione di moltissimi giovani, esperti nell’ambito manageriale come nella rivendita dei prodotti, ha giocato un fattore altrettanto da non sottovalutare per il livello d’attrattiva dello store.

Gli orari di apertura resteranno invariati nel corso della settimana. Dalle 8 alle 20.30. Salvo per un’apertura e una chiusura anticipata soltanto di mezz’ora, la sera di domenica. E posticipata di mezz’ora sempre la mattina di domenica. Infine, il giorno dell’inaugurazione ha presieduto all’apertura delle sue porte anche il sindaco della cittadina, Riccardo Varone.