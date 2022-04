“Beautiful”, vi ricordate la prima moglie di Ridge? No, non era Brooke – FOTO

Beautiful, vi ricordate la prima moglie di Ridge Forrester? Si misero insieme prima che lui sposasse Brooke.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi parliamo di Caroline Spencer, la prima moglie di Ridge Forrester, nonché prima di un innumerevole serie di donne con cui lo stilista tradì Brooke (la cosa, ovviamente, fu ricambiata!).

I tempi d’oro di Beautiful: Ridge e Caroline sposi

Caroline e Ridge si conobbero quando il Forrester aveva appena cominciato a frequentare Brooke. Caroline usciva con suo fratello Thorne e dopo poco lo sposò, ma tra i due c’era molta intesa e non ci volle molto prima che venisse fuori. Il loro primo tentativo di matrimonio fu interrotto dal vecchio Bill Spencer (padre dell’attuale Bill Spencer), che non voleva che i due convolassero a nozze. Più tardi, il Forrester scrisse una lettera alla ragazza per chiederle di tornare insieme, ma la lettera fu intercettata da Thorne e Brooke e dovettero passare molti mesi prima che Caroline la scoprisse. I due si sposarono dunque contro il volere di alcuni membri delle rispettive famiglie, ma fortemente appoggiati da Stephanie, che da sempre faceva il tifo per qualsiasi donna non fosse Brooke.

Il matrimonio tra Caroline e Ridge durò comunque molto poco. Dopo aver scoperto di essere affetta da una terribile leucemia, Caroline morì in breve tempo tra le braccia di Ridge, affidando il Forrester alle cure di Brooke e Taylor.