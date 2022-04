La Coop batte tutti gli altri marchi e inaugura un marker davvero speciale. È stato studiato per permettere a tutti di fare la spesa in modo facile

La Coop è una delle catene di supermercati più conosciute ed amate in Italia. I punti vendita sono diffusi soprattutto al Nord e al Centro, con grande attenzione tra Toscana e in Emilia Romagna, ed è proprio in queste zone che il marchio ha inaugurato un market davvero speciale.

Si tratta di un primato assoluto in Italia che descrive bene il senso di inclusività del brand che ha scelto di dare la possibilità a tutti di fare la spesa in modo facile. Tutelare gli acquisti e la sicurezza alimentare non sono tutto per Coop Italia e questa novità introdotta è davvero straordinaria. Vi spieghiamo di cosa si tratta.

Coop, record assoluto per il supermercato: tutte le specifiche

Coop ha superato tutti e lo scorso 21 aprile ha inaugurato un market davvero speciale. Si tratta del primo punto vendita inclusivo, realizzato in modo che tutti possano fare la spesa in modo agile e veloce, venendo incontro soprattutto alle necessità delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Si tratta del supermercato aperto nel quartiere fiorentino delle Cure, in via Caracciolo 11 che punta a rendere la spesa un momento di totale autonomia per le persone con autismo, attraverso un percorso accogliente e che le faccia sentire a proprio agio.

Tutto il personale ha seguito una formazione specifica: all’ingresso fornisce il kit dedicato per “affrontare” i percorsi a colori e con descrizioni semplificate, nei vari reparti, per fare la spesa.

Un punto vendita unico in Italia che è nato dalla collaborazione tra Coop e Autismo Firenze, l’associazione composta da famiglie con figli autistici adolescenti o giovani adulti. L’intento era quello di fare in modo che la spesa diventi un momento semplice e di totale autonomia per chi ha un disturbo dello spettro autistico.

A tutti i ragazzi dell’associazione, Coop ha fornito uno speciale kit per la spesa che prevede una shopper in cotone con la mappa del supermercato e le istruzioni per risolvere le difficoltà durante il percorso. Inoltre uno speciale contrassegno (un riccio blu) da mettere al carrello per far capire ai dipendenti e agli altri clienti del market che si tratta di una persona con autismo alla quale riservare maggiore attenzione.