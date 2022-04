Elodie torna ad aprirsi all’amore. Dopo la separazione da Marracash la cantante ex di “Amici” torna a far sorridere il cuore con lui

Negli ultimi tempi si è dedicata totalmente al suo lavoro, tra musica e recitazione e come sempre i risultati sono stati pazzeschi. Elodie ha da poco lanciato il suo ultimo singolo, “Bagno a Mezzanotte” ed è stato un vero delirio. I fan sono impazziti per lei che per l’ennesima volta si è presentata con un look nuovo e che ha travolto chiunque, per non parlare di movenze e degli abiti super sexy che hanno portato a sfiorare il crepacuore.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Il ricavato del singolo, come Elodie ha specificato, sarà devoluto all’associazione Save The Children per aiutare le donne e i bambini coinvolti nella guerra. Un modo, ha detto la cantante, per essere utile in questo momento così difficile ed assurdo . A breve, inoltre, Elodie debutterà nella veste di attrice come protagonista del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.

Ed in tutti questi impegni l’amore che fine fa? Dopo la fine della storia con Marracash si era parlato di un flirt con il modello Davide Rossi. I due erano stati pizzicati più volte insieme ma pare che adesso si sia aperta una nuova parentesi per lei.

Elodie e l’amore, il nome che nessuno immaginava

Come si suol dire “a volte ritornano” e pare che questo detto possa valere anche per Elodie. La cantante, infatti, è di nuovo innamorata. Per lei un uomo famosissimo e che la conosce molto bene. Chi ci sarà dopo il rapper di successo? Nessun altro se non sempre lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Raoul Bova denuncia l’ex suocera: “sei un degenerato”. Coinvolta anche Rocio

Pare infatti che Elodie e Marracash siano tornati a frequentarsi per un ritorno di fiamma che non è sfuggito agli occhi milanesi indiscreti che li avrebbero visti più volte insieme anche se per il momento non ci sono scatti che lo confermano.

I due si erano lasciati lo scorso novembre, a pochissimo tempo di distanza dall’uscita del nuovo album di Marracash. Elodie era stata grande protagonista del lavoro, fotografata in copertina e presente anche del video di Crazy love nel quale, i due ex, hanno portato in scena la loro separazione uccidendosi l’un l’altra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Manuel Bortuzzo, il triste annuncio sui social: “Ci abbiamo provato, ma…”

Adesso a quanto pare le cose sono di nuovo cambiate ed i due sono tornati a vedersi di frequente. Per il momento non si sbilanciano e restano in silenzio ma per i fan che sono ancora increduli è ormai un ritorno di fiamma a tutti gli effetti.

COME INDOSSARE UN CARDIGAN IN QUATTRO MODI DIVERSI, IL VIDEO