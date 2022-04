Un ragazzo di soli 20 anni è morto schiantandosi in auto contro un muro nella notte tra domenica e lunedì lungo via Sant’Angelo tra Cassino e Sant’Apollinare (Frosinone).

Stava rientrando a casa in auto dopo una giornata di festa trascorsa, ma si è schiantato contro un muro ed ha perso la vita. Questo il tragico destino di un ragazzo di soli 20 anni deceduto nella notte tra domenica e lunedì lungo via Sant’Angelo tra Cassino e Sant’Apollinare (Frosinone).

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

A chiamare i soccorsi un amico del 20enne, rimasto illeso, che viaggiava sull’utilitaria ed i residenti in zona. L’equipe medica, giunta sul posto, ha disperatamente provato a rianimare il ragazzo alla guida, ma alla fine si è dovuta arrendere.

Frosinone, auto si schianta contro il muro di una casa: Samuele perde la vita a 20 anni

Samuele Lapati, 20enne residente a Sant’Apollinare, comune in provincia di Frosinone, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. La tragedia nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 aprile lungo via Sant’Angelo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tamponamento sull’autostrada: morto giovane pallavolista

Il giovane, riporta Il Messaggero, insieme ad un amico si era recato a Pontecorvo per assistere alle manifestazioni del carnevale, rinviate a febbraio per le misure di contenimento anti-Covid. Dopo una giornata all’insegna del divertimento, Samuele stava rientrando a casa in auto, ma, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il muro di una casa. Un impatto violentissimo in seguito al quale l’utilitaria si è accartocciata.

L’amico, rimasto illeso, ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze così come alcuni residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal boato dello schianto. Immediato l’intervento dello staff medico del 118 che ha avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, dopo vari tentativi, i sanitari hanno dichiarato sul posto il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ciclista morto durante una gara: la tragica dinamica dell’incidente

Accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Cassino che ora stanno cercando di risalire alle cause del drammatico sinistro. L’autorità giudiziaria, scrivono i colleghi de Il Messaggero, ha già disposto l’autopsia sulla salma.