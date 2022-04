Stephanie di Monaco ha lasciato il segno mostrandosi intenta in un’importante attività. Stupore nel principato.

Dolce e premurosa. Così si è mostrata Stephanie di Monaco a seguito di un tenero gesto che ha sciolto i reali monegaschi. La sorella di Carolina e Alberto, 57 anni, è stata al fianco dei familiari in un momento di grande difficoltà.

Conosciuta per il suo carattere forte, ormai si è lasciata alle spalle il suo passato movimentato che l’ha vista svolgere innumerevoli mestieri: è stata stilista, modella e ha creato persino un suo profumo.

Tra i tanti successi, in realtà la sua esistenza non è stata affatto semplice. A segnarla la perdita della madre, Grace Kelly, mancata in un’incidente automobilistico mentre era in macchina con lei.

A questo dramma incancellabile si sono aggiunti i problemi di cuore, viste le sue turbolente relazioni. Mamma di Camille, Pauline e Louis, ha alle spalle due matrimoni giunti ben presto al capolinea. Prima si è sposata con con Daniel Ducruet, sua guardia del corpo, poi con Adans Lopez Peres, artista circense.

Anno dopo anno si è lasciata alle spalle queste vicende, tanto da non voler essere più ricordata come “principessa ribelle”, denominazione assegnatale in gioventù. Oggi si prende cura dei figli e non solo: un dolce gesto nei confronti di un suo parente in difficoltà ha commosso tutti.

Stephanie di Monaco, il gesto riscalda il principato

Stephanie di Monaco ha teso la mano nei confronti del fratello Alberto. Queste settimane non sono affatto facili per il reale che si trova a dover fare i conti con i problemi coniugali.

Le fughe di notizie su una sua presunta crisi con la moglie Charlene sono inarrestabili e nonostante quest’ultima sia tornata alla Rocca, dopo i mesi trascorsi in una clinica svizzera, sembra essere ancora convalescente. Lontana dai riflettori e dalle uscite pubbliche, a farne veci materne per i suoi gemellini, Gabrielle e Jacques, è stata proprio Stephanie.

La reale monegasca si è occupata dei piccolo negli scorsi giorni. Nati nel 2004, sette anni, nell’ambito delle vacanze pasquali li ha portati ad assistere a un’esibizione di una compagnia del circo, tenutasi presso il teatro Princess Grace.

Un momento di totale spensieratezza che ha fatto vivere ai gemellini, dopo i difficili mesi, attimi di gioia grazie alla zia mostratasi molto premurosa, aiutando in questo modo il Alberto.