Leonardo Pieraccioni conquista da sempre tutto il pubblico con ogni suo film. La simpatia e la bravura dell’attore sono da anni la chiave del suo successo.

Una carriera iniziata tanti anni fa insieme ad una meravigliosa amicizia con due personaggi della televisione italiana molto importanti, ovvero Giorgio Panariello e Carlo Conti. Tre amici per la pelle, come hanno spesso dimostrato in molte occasioni.

La carriera di Pieraccioni è ricca di grandi traguardi, un professionista che ha imparato a sue spese che cosa vuol dire sottoporsi alla vera gavetta, fatta di sacrifici e tanta determinazione. Durante uno dei suoi film, Leonardo ha incontrato anche una donna che è diventata per lui negli anni, una persona molto speciale, ovvero Laura Torrisi. Un’attrice di una bellezza mozzafiato di grande talento, che è riuscita a rubare il cuore del buon Pieraccioni. Insieme hanno vissuto una storia d’amore intensa e hanno anche messo al mondo una meravigliosa bambina, la piccola Martina. Dopo diversi anni però, le cose non sono andate come speravano e per ragioni personali, Leonardo e Laura hanno deciso di percorrere strade diverse.

Leonardo Pieraccioni insieme ad un’altra, chi è la donna misteriosa?

Nella vita di Pieraccioni però, da qualche anno c’è una nuova donna, un volto lontano dal mondo dello spettacolo. Si chiama Teresa Magni, la ragazza che ha conquistato le attenzioni dell’attore.

Teresa è molto più giovane di lui di circa diciotto anni ed è davvero bellissima. La nuova compagna di Pieraccioni, non facendo parte del mondo del cinema e della televisione, ha sempre scelto in questi anni di mantenere l’assoluta privacy sulla sua vita e sulla relazione con l’attore. Ad ogni modo, Leonardo continua ad avere un grande amore, immenso e insostituibile, quello per la figlia Martina. Una bimba bellissima, sorridente e molto dolce, come appare in alcuni scatti sui profili dei genitori, le due persone più importanti della sua vita.

