Quest’anno al Festival di Sanremo ha trionfato “Brividi”, la canzone scritta e interpretata da due artisti amatissimi, ovvero Blanco e Mahmood.

Dalla prima volta che i due hanno cantato il brano all’Ariston, il pubblico si è innamorato del testo e della melodia e nonostante le altre esibizioni, dal primo giorno sono sempre stati loro i preferiti.

Ancor prima della vittoria, erano tantissimi i fan che attendevano i due cantanti sotto l’hotel nel quale alloggiavano a Sanremo, solo per un saluto o magari per sentirli intonare un pezzettino della canzone in gara. Dopo la vittoria, per Mahmood e Blanco il successo si è triplicato, le date dei loro concerti sono diventate in un attimo tutte sold out e l’amore del pubblico, continua a circondali nonostante i mesi che passano. Come lo scorso anno, anche questa volta i vincitori hanno diritto a partecipare all’Eurovision. I Maneskin l’anno scorso hanno vinto anche in quella occasione, a trionfare è stata l’arte unita all’originalità ed il talento di artisti eccezionali. Quest’anno è il turno di Blanco e Mahmood ma non saranno gli unici cantanti italiani, insieme a loro anche Achille Lauro.

Mahmood su Lauro all’Eurovision: “Non ha fatto poi cosi male”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stephanie di Monaco stupisce, dolce gesto per una persona speciale. Retroscena sbalorditivo

Mahmood qualche sera fa si è esibito a Parigi e a cantare con lui i suoi pezzi più famosi, c’erano tantissime persone. Ora però, è il momento di dedicarsi all’Eurovision che inizierà il 10 maggio.

L’emozione e l’adrenalina iniziano a salire e Blanco e Mahmood hanno già registrato il video dell’esibizione, visto che con il Covid ancora in circolazione, nulla si può mai dare per scontato. Durante un’intervista fatta ad Alessandro, si è parlato della partecipazione di Lauro che prenderà parte all’Eurovision rappresentando San Marino. Mahmood ha dichiarato: “A me di sicuro non farebbe un buon effetto andare contro il mio paese, però è anche vero che Lauro sta sopportando tutto quello che gli stanno dicendo, per tanto se questo è l’unico modo, ha fatto bene”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Infinita bellezza”: Vanessa Incontrada irresistibile, lo sguardo magnetico fa viaggiare l’immaginazione. Fan in tilt – FOTO