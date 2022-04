Gli esperti numismatici hanno stilato quali sono le monete da 2 euro che potrebbero avere un valore raddoppiato per mille.

Nel Vecchio Continente ci sono monete commemorative dal valore inestimabile che potrebbero farci guadagnare una cifra cospicua.

Quante volte abbiamo in tasca o nel portafogli qualche spiccio e utilizziamo le nostre monete per prendere un caffè senza dar peso all’immagine raffigurata su di esse? Probabilmente questo accade sempre per la maggior parte di noi, ma se proseguite nella lettura di questo articolo potreste iniziare a prestare attenzione a quali monete passano tra le vostre mani.

Alcune monete, infatti, non valgono 2 euro ma vanno dai 15 agli oltre 2000. Quelle di maggior valore sono le commemorative.

In Europa transitano circa 184 varianti alle quali sono da aggiungere, appunto, le monete commemorative.

Ecco quali sono le monete dal valore impensabile

In questo articolo vi sveliamo quali sono le 7 monete da tenere sott’occhio.

Le monete da 2 euro che San Marino ha fatto coniare nel 2004 dopo l’entrata in vigore dell’euro nella Repubblica indipendente, valgono dai 130 ai 200 euro.

Le 100mila monete che lo Stato del Vaticano ha fatto coniare in occasione della Giornata mondiale della Gioventù possono valere anche più di 300 euro.

La moneta da 2 euro che Malta ha preparato per festeggiare le elezioni vale tra i 15 e i 25 euro.

Le 100mila monete che la Spagna ha coniato nel 2009 con un errore nel disegno delle stelle europee valgono circa 20 euro l’una.

Le 40mila monete coniate dalla Slovenia nel 2007 in occasione dei 50 anni dei trattati di Roma valgono fino a 50 euro l’una.

Le monete coniate nel 2005 in vista dell’anniversario della fortezza sita sulla Rocca di Monaco, ha un valore fino a 1500 euro.

Infine ci sono 2000 monete da 2 euro coniate dal Principato di Monaco nel 2007 in onore di Grace Kelly e ogni singolo pezzo vale tra i 2000 e i 2500 euro.