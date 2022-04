Pensione di reversibilità INPS: percentuali aggiornate per il 2022

A chi spetta la pensione di reversibilità? La quota reversibile al coniuge del defunto varia in base a dei parametri stabiliti dall’INPS. Vediamo le novità per il 2022.

La pensione di reversibilità è lo strumento finanziario che permette al coniuge superstite di percepirne una quota. L’INPS specifica che i cittadini aventi diritto sono il coniuge o l’unito civilmente, il coniuge separato e il coniuge divorziato, purché titolare di assegno divorzile o che non sia abbia contratto nuove nozze. Le quote percentuali della somma destinata cambiano di anno in anno.

Il superstite del titolare di pensione è considerato a carico dell’assicurato – ovvero colui che è deceduto pur non essendo in pensione – o del pensionato deceduto. In quest’ottica, viene considerato superstite colui che abbia condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento. Anche per i figli l’Istituto di previdenza detta le regole: gli studenti hanno diritto alla pensione di reversibilità pur avendo un piccolo introito lavorativo.

Quote di reversibilità: tutte le novità per l’anno 2022

Con la Legge 335/1995, si determina una fisiologica diminuzione della quota di pensione reversibile spettante al superstite, in base al calcolo IRPEF e le rendite dello stesso, sia che siano provenienti da attività lavorative sia che da altri redditi (come, per esempio, indennità, rendite, assegni periodici).

L’INPS, quindi, aggiorna annualmente le quote spettanti ai familiari. Le aliquote sono stabilite in base alle percentuali: 60% per un coniuge, 80% per un coniuge con figlio, 100% per coniuge con due o più figli. Ma come cambia il parametro anno dopo anno? In generale, si può dire che il ricalcolo faccia riferimento al costo della vita.

In particolare, per il 2022, la soglia massima da non superare, per non subire decurtazioni, è pari a 20.489,82 euro. Superando la cifra di 34.149,70 euro, il decremento aumenterà al 50%. Tra gli importi validi ai fini IRPEF sono considerati: i contributi previdenziali e assistenziali, il reddito dell’immobile di proprietà, la pensione di superstiti percepita all’estero e il TFR. Compreso nel TFR si intende anche l’anticipo dello stesso.