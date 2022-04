Un annuncio a sorpresa ha scatenato l’entusiasmo dei fan di Sangiovanni, coinvolto nella nuova stagione della nota serie prodotta da Netflix

Lo scorso 8 aprile ha pubblicato il suo primo album, “Cadere Volare“, debuttando al secondo posto della classifica FIMI e posizionandosi così tra i dischi più venduti in soli sette giorni. Ma Sangiovanni aveva in serbo un’altra sorpresa per i suoi fan, rivelata nelle scorse ore.

Per la prima volta il giovane artista collaborerà con Netflix in un progetto speciale e che lo vedrà coinvolto in una delle serie italiane più seguite sulla piattaforma streaming. L’annuncio ufficiale arriva proprio attraverso il trailer pubblicato dall’account ufficiale di Netflix Italia. Ecco in che modo Sangiovanni farà parte della terza stagione di “Summertime“.

Sangiovanni, Netflix presenta “Scossa”: il singolo scritto per la serie Summertime

Si concluderà con la terza stagione la serie che vede tra i protagonisti Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe. Il pubblico potrà seguire le ultime avventure dei personaggi di “Summertime” a partire dal 4 maggio quando verranno resi disponibili sulla piattaforma gli episodi della stagione conclusiva.

L’account di Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale della serie che porta con sé una sorpresa: la colonna sonora è stata scritta e cantata da Sangiovanni. È suo il brano che accompagna le immagini della terza stagione di cui è possibile ascoltare un’anteprima proprio dal trailer.

“Nuova canzone di Sangiovanni, vibes estive e Cesenatico…dobbiamo dirvi altro?“, si legge nell’annuncio. La canzone si intitola “Scossa” e sarà presto pubblicata sulle piattaforme digitali. Un inedito che l’artista non ha inserito nel nuovo album, sorprendendo così i fan del tutto ignari di questa imminente collaborazione.

Ma non solo, il cantante sarà infatti presente in uno degli episodi della serie, dove interpreterà se stesso e si esibirà proprio con il brano inedito.

Oltre a Sangiovanni un altro protagonista della ventesima edizione di Amici ha lavorato recentemente proprio con Netflix. Si tratta di Tancredi che con il suo singolo “Isole” ha firmato la colonna sonora della nuova serie “DI4RI” in uscita a maggio.