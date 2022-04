“Sei speciale regina” Alessia Prete, senza veli: che piacevole scoperta

Alessia Prete è irriconoscibile: i fan sono rimasti estasiati da così tanta bellezza, le sue foto sono virali

E’ stata una dei concorrenti del “Grande fratello” nel 2015, il reality è stato un trampolino di lancio che l’ha fatta conoscere dal pubblico italiano.

Il suo nome è Alessia Prete, classe 1995, di origine torinese. Da anni impegnata nel mondo dello spettacolo e molto attiva sui social, ha conquistato la fiducia e la stima dei fan che la seguono ovunque. Solare, intraprendente, allegra, sempre sul pezzo, pronta a mettersi in gioco.

Alessia Prete, fuori tutto: che splendore – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Prete (@alessia_prete_official)

Molto attiva sui social, vanta di quasi trecentocinquantamila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione e non perdono occasione di lasciare commenti e like sotto ai suoi post.

L’ultimo è un insieme di foto e video dove l’influencer mostra tutta la sua bellezza e sensualità. Indossa un costume intero, il vento le scompiglia i capelli e il sorriso la rende strepitosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Addio a Temptation Island: Filippo Bisciglia fatto fuori dalla Mediaset, i motivi

Poi un messaggio per i fan che la seguono attraverso cui esprime il suo attuale modo di essere, senza filtri: “E’ che non ci si può svegliare, ed essere la stessa persona del giorno prima. Ogni giorno ha una sua energia, una sua vitalità. E poi c’è la voglia di guardarsi allo specchio ogni tanto con occhi diversi. Cambiare ed ascoltarsi. Il tutto sempre con equilibrio.

Rimanendo se stessi, con la consapevolezza di scegliere ogni volta di esser qualcosa di diverso”.

Le sue parole hanno fatto il giro del web che non ha esitato a commentare, qualcuno ha scritto: “Sei speciale regina dei cuori” e poi ancora “Sempre dalla tua parte”, qualcun altro ha aggiunto: “Meravigliosa e straordinaria bellezza”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Numero uno” Giorgina Crivello e il body sgambato che manda i fan in tilt – FOTO

Alessia Prete all’età di ventisette anni ha già vissuto molte esperienze che l’hanno resa più forte e determinata, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere e sono tanti i progetti che desidera realizzare.