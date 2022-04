Laura Pausini, un tuffo nel passato: il VIDEO inedito dei suoi esordi

Con un video inedito che la riporta indietro nel tempo, Laura Pausini ha voluto dedicare degli auguri speciale a una delle persone più importanti della sua vita. Il messaggio condiviso sui social

Laura Pausini ha voluto condividere l’ennesimo tuffo nel passato, regalando al pubblico un video inedito tratto dalla sua adolescenza. Nell’ultimo periodo ha avuto modo di raccontarsi in maniera differente attraverso il film documentario “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, pubblicato lo scorso 7 aprile su Prime Video, dove è stato possibile scoprire qualcosa in più anche sul rapporto con i suoi genitori.

In modo particolare è stato approfondito il legame con il padre Fabrizio, con il quale l’artista ha da sempre condiviso la passione per la musica. È proprio con lui che ha iniziato a esibirsi in pubblico, accompagnandolo per anni con la sua voce. In occasione di una giornata speciale, Laura Pausini ci ha tenuto a tornare indietro nel tempo e a ripescare dall’archivio un video inedito tratto da una delle loro serate.

“10 anni di vita e duetti per me indimenticabili”, Laura Pausini e le parole rivolte al padre Fabrizio

Attraverso gli account social di Laura Pausini arriva una dedica speciale in occasione del compleanno del padre. La musica, nel loro rapporto, ha sempre rappresentato un filo che li ha uniti e grazie al quale hanno potuto condividere numerosi momenti insieme. Proprio come racconta anche nel suo film, la cantante ricorda con nostalgia e grande emozione gli anni vissuti accanto al padre nelle serate di pianobar.

Proprio un video tratto da una delle avventure vissute insieme è l’oggetto degli auguri che la figlia ha voluto dedicargli pubblicamente. “Buon compleanno Babbo! Questa è una sorpresa per te… te la ricordi?” -scrive- “10 anni di pianobar insieme sono stati 10 anni di vita e duetti per me indimenticabili“.

Nel filmato inedito è possibile ascoltare una giovanissima Laura Pausini duettare insieme al padre Fabrizio in “Non amarmi“. Musicista e cantante, Fabrizio Pausini ha di recente mostrato al pubblico il suo talento, partecipando all’ultima edizione di The Voice Senior e giungendo in finale.

“Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Ti amo“, con queste parole si conclude il messaggio di auguri, nel quale traspare tutto l’amore provato dalla cantante nei suoi confronti.

