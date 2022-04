Anna Tatangelo torna single: il motivo della sua rottura con Livio Cori

Anna Tatangelo è di nuovo single: le strade della cantante di Sora e di Livio Cori si sono separate. Quali sono i motivi della loro rottura?

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano. L’abbiamo vista esordire quando era a malapena una ragazzina e decise di provare a partecipare alla sezione giovani del Festival di Sanremo. Non avrebbe mai pensato che da lì sarebbe diventata una delle cantanti più apprezzate del nostro Paese.

La sua carriera è stata sicuramente condizionata, in negativo, dalla sua relazione con Gigi D’Alessio. Le hanno dato della raccomandata e della arrampicatrice sociale, per questo per molto tempo non è stata vista di buon occhio da moltissime persone. Per fortuna, ha avuto tantissime persone che l’hanno apprezzata in ogni caso e seguita in tutti questi anni di carriera, indipendentemente dalla sua storia d’amore con il cantante napoletano.

Anna Tatangelo: perché è finita con Livio Cori?

La sua storia con Gigi è finita circa un paio di anni fa, del loro amore è rimasto un affetto che rimarrà in eterno e un figlio che hanno avuto insieme, Andrea, che li terrà legati per sempre.

Ce ne ha messo di tempo Anna per tornare a fidarsi degli uomini, e alla fine ha deciso di regalare questa sua fiducia ad una persona che dal 2019 le è stata molto vicina: Livio Cori.

Loro sono stati amici fin dal primo momento in cui hanno deciso di collaborare a livello musicale, non avrebbero mai pensato di riuscire a diventare proprio una coppia nella vita. Eppure è quello che è successo e alla fine i loro rispettivi fans ne sono stati piuttosto contenti e stavolta pensavano che Anna avesse trovato davvero quello giusto. Infatti, non si sono fatte attendere le famose voci di corridoio su un loro presunto matrimonio.

Alla fine i due si sono lasciati. Su Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, ha rivelato che c’erano dei malumori di recente tra di loro. E, addirittura, lascia intendere anche un tradimento proprio da parte del cantante.