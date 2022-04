Marica Pellegrinelli, attraverso le Instagram stories, ha reso i fan partecipi del problema di salute che la accompagna da anni: nessuno ne era a conoscenza

Per Marica Pellegrinelli sembra letteralmente essere iniziata una nuova vita. L’ex di Eros Ramazzotti, archiviata ormai da tre anni la relazione con il cantante, ha scelto di abbandonarsi all’amore assieme a William Djoko.

Assieme al disc jockey, la modella è addirittura sbarcata in Olanda, terra d’origine del fidanzato, dove sta prendendo parte al “Koningsdag”, ovvero la festa nazionale dei Paesi Bassi in cui viene celebrato il Re.

Proprio nel corso del suo soggiorno fuori dall’Italia, la Pellegrinelli ha pubblicato una serie di Instagram stories con l’intento di mostrare ai fan la cultura con cui è entrata a contatto. E, con l’occasione, l’ex di Eros non ha mancato di fare una rivelazione rispetto ad un problema di salute che l’affligge da tempo.

Marica Pellegrinelli paralizzata da un problema di salute: ci ha rinunciato per anni

In Olanda il “Koningsdag” è sinonimo di festeggiamenti e di un entusiasmo che appare dilagante. Marica Pellegrinelli, volata nei Paesi Bassi assieme al fidanzato William Djoko, sembra si stia godendo a pieno questo spirito di celebrazione e di unità.

La modella, girovagando tra i supermercati, si è addirittura trovata di fronte ad una scoperta sensazionale, che l’ha subito riportata con la mente al passato. La Pellegrinelli, attraverso le stories, ha postato la foto di un succo di frutta al pomelo, accompagnata da una lunga didascalia.

La modella ha spiegato infatti che, in precedenza, aveva l’abitudine di mangiare un pomelo al giorno. Un’abitudine che la Pellegrinelli ha dovuto presto abbandonare a causa del sopraggiungere di un problema di salute. “Ho scoperto che non potevo più farlo per i problemi tiroidei, non è un frutto tipico in Italia“: queste le parole dell’ex di Eros.

Marica, che in Olanda ha appreso dell’esistenza di un succo di frutta al pomelo contenuto in una bottiglia da 1,5 L, è parsa davvero rammaricata di non poterla acquistare. Un’abitudine a cui, purtroppo, la Pellegrinelli è stata costretta a rinunciare contro la sua volontà.