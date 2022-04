Chanel Totti ha postato un video che non poteva passare inosservato: quel particolare fisico che ha scatenato le reazioni degli utenti

Mancano a malapena due settimane al 15esimo compleanno della bellissima Chanel Totti. La figlia della coppia più chiacchierata del momento, ormai, è divenuta una vera star nel mondo dei social, al punto tale che molti utenti, spesso e volentieri, le suggeriscono di intraprendere la carriera di influencer.

Su TikTok, d’altronde, il pubblico di seguaci di Chanel aumenta ogni giorno di più. La secondogenita del “pupone”, nel suo piccolo, dimostra di avere carattere e simpatia da vendere, oltre ad essere una giovane di rara bellezza.

Addirittura, gli account TikTok posseduti da Chanel sono ben due, l’ultimo dei quali è stato aperto solamente pochi giorni fa. Nonostante vi siano ancora pochissime clip, in una di queste viene mostrato un dettaglio sorprendente che i followers non potevano proprio far a meno di notare…

“Che hai fatto lì?”, Chanel Totti sceglie di mostrarsi così: il VIDEO spaziale

L’annuncio della figlia di Ilary e Francesco sui social è arrivato solamente quattro giorni fa. Chanel, mediante un video pubblicato sul suo account ufficiale, ha fatto sapere di aver da poco aperto un ulteriore profilo, tramite cui ha intenzione di postare le dirette registrate.

Una notizia che ha ovviamente rallegrato i fan, che si sono precipitati a controllare se, tramite questo secondo account, fossero già apparse delle pubblicazioni. Si tratta, in realtà, di un profilo ancora scarno di post, l’ultimo dei quali risale proprio allo scorso 25 aprile, ed in cui viene mostrato un particolare estetico che alcuni followers non hanno mancato di sottolineare.

Un’utente, nel caso specifico, ha domandato alla 14enne se si fosse sottoposta ad un qualche trattamento particolare alle sopracciglia. “Ma cosa fai alle sopracciglia? Grazie“, ha chiesto la fan a Chanel, in attesa di una risposta da parte della propria beniamina.

Risposta che, allo stato attuale, non sembra ancora essere arrivata. La figlia di Ilary, infatti, non è solita replicare alle domande degli ammiratori, anche quando si tratta di rispondere a semplici complimenti.