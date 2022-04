“Più passa il tempo, più diventi bella”: Elisabetta Canalis in costume è paradisiaca – FOTO

Elisabetta Canalis già prontissima per la prova costume, lo scatto su Instagram spopola immediatamente: l’ex velina meravigliosa come sempre

Spettacolo assoluto e incontenibile, oggi come allora, ogni giorno di più. Non ci sono più parole, le abbiamo finite da tempo, per descrivere Elisabetta Canalis, una delle bellezze più iconiche del nostro tempo.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

La showgirl sarda mantiene totalmente intatto il suo fascino, dai tempi in cui ci incantava a Striscia la Notizia come velina, ormai vent’anni fa. Anzi, la sensazione da parte di tutti è che la sua bellezza vada addirittura migliorando.

A 43 anni, sono continue le sue dimostrazioni di stile, classe ed eleganza senza pari. Una sensualità avvolgente e leggendaria, che non smette di far sognare ad occhi aperti i suoi tantissimi ammiratori. Anche essendo volata lontano dall’Italia da diversi anni, vivendo con la famiglia negli Stati Uniti, proprio nessuno ha potuto dimenticarla. E come si potrebbe?

Elisabetta Canalis, in bikini è più esplosiva che mai: scollatura illegale, il web la acclama

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Come un angelo caduto dal cielo”, Monica Bellucci il vestito scivola giù: è delirio totale – FOTO

In questo 2022, sono già numerosissimi, quasi quotidiani in realtà, gli scatti e i video su Instagram diventati virali. Sul popolare social network, conta oltre tre milioni di followers, che la confermano tra le bellezze più amate d’Italia.

Oggi, un altro colpo da autentica fuoriclasse di Elisabetta, che si dimostra prontissima per la prova costume. Doppio scatto in bikini a dir poco sensazionale, con una scollatura che manco a dirlo accende la passione e la fantasia del web in maniera immediata.

Il costume glitterato risplende ‘come un diamante’ ed attira ancor più l’attenzione sul suo lato A. Un capolavoro indescrivibile, l’ennesimo trionfo di sensualità. Elisabetta è perfezione assoluta e non perde occasione di farcelo notare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elodie e quel particolare “da sballo”: la posa non fa altro che accentuarlo – FOTO

In pochissimi minuti, le immagini fanno il giro del web e come sempre i complimenti per lei si sprecano. Sempre più intramontabile, di Elisabetta non ci si stanca mai.