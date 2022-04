Ginevra Lamborghini sfida Elettra: il primo bikini 2022 è vietato ai minori. Che posa… FOTO

Sfida aperta tra le due sorelle Lamborghini che a distanza si lanciano una competizione a suon di curve più bollenti. Chi vincerà tra di loro?

Se della vita di Elettra sappiamo moltissimi particolari intimi e privati che lei stessa ama condividere con la community sui social, di Ginevra Lamborghini invece si sa relativamente poco poiché preferisce condurre nell’ombra e nel massimo riserbo le sue giornate, ad eccezione di qualche raro scatto Instagram.

I rapporti tra le due sorelle sono completamente inesistenti, anche quando la prima ha sposato il 26 settembre 2020 il disc jockey olandese Afrojack la sorella maggiore non era presente alle nozze. Sui social infatti Ginevra si era mostrata in viaggio disinteressata completamente al grande giorno di Elettra.

Più distanti e diverse che mai, però hanno in comune la passione per le curve che non di rado anche la secondogenita di Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, fondatore dell’omonima casa automobilistica italiana, ama pubblicare sul suo profilo Ig. Lo ha fatto anche ieri, lanciando una sfida diretta proprio con la sorella. Chi vince?

Ginevra Lamborghini spinge l’acceleratore, divina con curve fotoniche

