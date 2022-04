Jessica Selassié ha trovato l’amore? La foto con un ragazzo bellissimo

L’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno è stata lunga sei mesi ed ha permesso al pubblico di conoscere tanti personaggi nuovi.

É partita a Settembre, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste. Grande Fratello è un reality che va avanti da oltre vent’anni e con l’arrivo dell’edizione Vip, il pubblico ha avuto la possibilità di scoprire molti aspetti dei Vip.

Tanti personaggi tutti con personalità molto diverse che hanno accettato di mettersi alla prova, entrando nella casa più spiata d’Italia. Soleil Sorge ha intrattenuto il pubblico per sei mesi con il triangolo tra lei, Alex Belli e la moglie Delia. Ma nonostante l’interessa da parte dei telespettatori, a vincere quest’edizione è stata ottenuta da Jessica Selassié. La maggiore di tre sorelle molto particolari e stravaganti. Jessica, Lulù e Clarissa hanno regalato al pubblico momenti divertenti fatti di spensieratezza e sorellanza. La più piccola, ovvero Clarissa è stata eliminata dopo poco, Lulù è riuscita ad arrivare alla Finalissima ma ad aggiudicarsi il primo posto, è stata Jessica.

Jessica Selassié, è arrivato finalmente l’amore?

Jessica è venuta fuori pian piano a differenza delle sue sorelle, un carattere più riservato che ha saputo far innamorare milioni di telespettatori. Il suo percorso ha lanciato un messaggio chiaro, ovvero l’importanza di amarsi ed accettarsi come si è.

La vincitrice del GF VIP è entrata in un modo ed è uscita completamente cambiata, sia fisicamente che caratterialmente. All’interno della casa, durante tutti i sei mesi, ha provato a cercare l’amore, un sentimento che sogna da tempo di poter provare, come da lei spesso raccontato. Tutto sembrava perfetto con Barù, i due sembravano sempre più complici e vicini ma a differenza di Jessica, il comportamento del concorrente è sempre stato più freddo e distaccato ed infatti, una volta usciti dalla casa, della pseudo coppia si sono perse le tracce. Ad ogni modo però, sembra che la Selassié abbia continuato la sua ricerca per trovare il fidanzato giusto e per lei e alcune fan l’hanno vista in un bar a Roma, in compagnia di Simone Bonaccorsi. E voi ve lo ricordate? Il ragazzo è un volto conosciuto in televisione, in quanto nel 2018 ha vinto il concorso di Mister Italia ed ha anche partecipato ad alcuni programmi televisivi. Sarà per Jessica la volta buona?

