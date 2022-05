Arisa “e i leoni da tastiera”: dopo la FOTO con Rocco sbucano commenti inopportuni. I dettagli

Arisa e lo scatto Instagram da incanto. C’è però qualcuno che rovina tutto con parole davvero poco carine e cattive allusioni

Solo una settimana fa Arisa aveva fatto impazzire tutti per via delle sue foto scattate insieme a Rocco Siffredi. Cinque scatti pubblicati su Instagram senza inserire molti particolari che, di certo, non sono passati inosservati. Tutti ne hanno parlato e si sono chiesti cosa combinassero insieme. Tutto tace e al pubblico resta solo la curiosità e le facce buffe fatte dai due l’uno affianco all’altro.

Un incontro casuale o qualcosa di concreto? Come dimenticare le affermazioni di qualche mese fa del re del porno che aveva detto pubblicamente di voler girare un film a luci rosse con la cantante lucana.

La sensualità innata di Arisa che adesso non si nasconde più, ha fascinato anche il celebre attore che non ci ha pensato due volte ad esprimere il suo desiderio. “Darei tutto per fare un film erotico con lei” aveva detto e così le nuove foto lasciano immaginare che qualcosa si possa concretizzare.

Arisa, il nuovo scatto scatena gli haters: i dettagli

