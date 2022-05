E’ “senza limiti” l’ultima dichiarazione di Luca Zingaretti a Luisa Ranieri. O, forse, la prova evidente di un “amore sconfinato”.

L’assoluta ed emozionante dedica dell’attore e regista, Luca Zingaretti, alla moglie e insostituibile collega, Luisa Ranieri, si fa portavoce in poche ore di uno scenario a dir poco meraviglioso.

La coppia Ranieri-Zingaretti è sbocciata agli inizi degli anni 2000. Dopo il primo sguardo sul set, i due, non si sono più separati. E la loro spontanea complicità, sin da subito, avrebbe deciso di parlare per loro.

I due artisti sono sorvolati a nozze nel 2012 e dal loro totalizzante amore sono nate due bambine: Bianca e Emma, la primogenita. Per quel che riguarda l’attrice nata sotto il segno del Sagittario, ora in attesa di vestire nuovamente i panni di “Lolita Lobosco” dal prossimo lunedì sul piccolo schermo, è stato condiviso nella giornata di ieri, 29 aprile, un suo inedito ritratto fotografico. Lo scatto è subito divenuto virale in rete. E ha preso per sé il titolo di “Look up“. Nel frattempo, Zingaretti, ne avrebbe approfittato per dichiararle ancora una volta il suo amore.

Luca Zingaretti pazzo di Luisa Ranieri: le parole dolcissime indirizzate alla moglie

“Cosa c’è di meglio della semplicità?“, chiede un utente. A quanto pare: “una donna elegante, intelligente e bellissima“. Ma in questo caso, nel primo scatto di Luisa, permangono entrambe le opinioni.

In tal modo le parole dei fan precederanno, nelle ultime ore, quelle dell’attore romano. Il quale descriverà la sua compagnia di vita in un modo altrettanto “dolcissimo” di raccontare la personalità della persona che le è affianco.

Attraverso quattro immagini, pubblicate sul suo profilo Instagram, lo storico interprete de “Il commissario Montalbano” passa in rassegna un tris di momenti significativi della loro relazione. Dall’eleganza di entrambi in occasioni mondane, fino ad uno scatto spontaneo che facilmente sembra mettere a nudo il loro rapporto agli occhi del pubblico.

“Sei luce!“, scriverà allora Zingaretti scegliendo come suo inizio l’immagine dell’attrice vestita di bianco e anche stavolta su un set particolarmente familiare.

La bellezza fatale e mediterranea di “Patrizia” in una Napoli dove il motto vincente resta quello di “non ti disunire, mai“, come un’eco nei loro spettatori, si riproporrà qui in una parentesi non più firmata da Sorrentino, l’estetizzatore, ma attraverso uno scorcio di assolata quotidianità. E adatto forse per descrivere al contempo, ma senza altre parole, tutta l’essenza dell’attrice.