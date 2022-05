Cristel, Romina Jr e la confessione sconvolgente sulla sorella Ylenia Carrisi: “abbiamo letto delle lettere e…”

Per anni e anni, la scomparsa di Ylenia Carrisi è stata un vero e proprio tabù per la famiglia Carrisi-Power. Albano e Romina, a causa di questo evento a dir poco drammatico, giunsero persino a porre fine al loro longevo matrimonio, celebrato oltre vent’anni prima.

Della maggiore delle loro figlie, Ylenia, si sono perse le tracce nel lontano 1 gennaio 1994. Dopo anni di ricerche inconcludenti e di false piste, Albano presentò la richiesta di dichiarazione di morte presunta al tribunale di Brindisi, che venne accolta nel dicembre 2014.

Parallelamente ai due genitori, anche i fratelli di Ylenia hanno subito tutte le conseguenze di questa immane perdita. Cristel e Romina Jr Carrisi sono recentemente tornate a parlare della sorella in un’intervista rilasciata a Serena Bortone. Quello che le figlie di Albano hanno rivelato non ha potuto non lasciare i telespettatori di sasso.

Cristel, Romina e la confessione commovente su Ylenia Carrisi: “abbiamo letto delle lettere e…”

Solamente qualche mese fa, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, Cristel e Romina Jr Carrisi avevano trovato la forza di parlare della sorella Ylenia. La primogenita di Albano e Romina, scomparsa a New Orleans ormai 28 anni fa, non è più stata ritrovata.

Le due sorelle avevano confessato quanto, per un lungo periodo di tempo, parlare di Ylenia fosse stato praticamente impossibile in famiglia. Il dolore per la scomparsa della giovane fu immenso e richiese a tutti i membri un sforzo a dir poco immane per poter essere superato.

Cristel e Romina Jr avevano inoltre accennato al ritrovamento di alcune lettere scritte proprio dalla sorella Ylenia. Grazie a quest’ultime, le figlie di Albano sono riuscite a ricostruire degli aspetti della sua personalità altrimenti sconosciuti. “Le lettere ci hanno unite ancora di più a Ylenia“: hanno confermato le due donne.

Ad oggi, il silenzio sull’argomento sembrerebbe aver lasciato il posto ad un’urgenza di ricordare la giovane sorella scomparsa. “È giusto che sia così” – aveva spiegato Cristel alla Bortone – “Aiuta noi e fa onore al suo ricordo, quindi parliamone” .