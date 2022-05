Giulia Stabile svela un particolare sconvolgente relativo a Sangiovanni: è la prima volta che ne parla ed è clamoroso!

Sono la coppia più affiatata mai formatasi ad Amici ed il loro amore non appare destinato a spegnersi presto. Giulia Stabile e Sangiovanni, rispettivamente classificatisi in prima e in seconda posizione durante l’edizione dello scorso anno, sono ogni giorno più uniti.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Nonostante la giovane età, i due artisti hanno entrambi conseguito successi notevoli, che li hanno rapidamente portati sulla cresta dell’onda. Ciò nonostante, come traspare anche dai profili social della coppia, Giulia e “Sangio” hanno mantenuto i piedi ben saldi a terra, non rinunciando alla semplicità e spontaneità che li ha sempre contraddistinti.

Proprio l’ex vincitrice di Amici, in una recente intervista, si è aperta in merito ad un particolare relativo al fidanzato che non era mai emerso prima d’ora. La Stabile, che ne ha parlato solamente adesso, se ne sarebbe accorta durante i casting.

Giulia Stabile e quel particolare sconvolgente su Sangiovanni: “me ne sono accorta ai casting”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Domenica In, fiumi di lacrime per l’artista scomparso: “non c’era niente da fare”

Tra Giulia Stabile e Sangiovanni l’amore è ogni giorno più forte e profondo. I due artisti, l’una impegnata nel contesto della danza e l’altro nel canto, stanno percorrendo una fase a dir poco gloriosa delle rispettive carriere, che li sta conducendo verso successi sempre più ammirevoli.

Proprio l’ex vincitrice di Amici, che durante una recente intervista si è ritrovata a parlare del fidanzato, non ha mancato di lodarlo con parole dolcissime. Nello specifico, la ballerina ha accennato ad un particolare di Sangiovanni di cui si sarebbe accorta proprio nel corso dei casting.

“Aveva il cappello calato ma, dalla mascherina, si vedevano gli occhi belli, celesti“, ha spiegato Giulia, che fin dal primo impatto sarebbe rimasta colpita dal fidanzato. “Appena l’ho visto mi sono calmata“, ha proseguito la Stabile, il cui incontro con Sangiovanni si è rivelato fatale, in tutto e per tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Miss Italia” 2019: non accadeva dal 1990. La vincitrice è riuscita nel compito tanto atteso – FOTO

La ballerina ha concluso l’intervista dicendo di ammirare e di amare profondamente il cantante. Per lei, Sangiovanni non è solamente un compagno di vita, ma un supporto ed un modello da cui prendere esempio.