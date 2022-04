La famiglia Totti è da anni molto seguita, tutti i fan hanno acclamano per anni l’ex capitano della Roma e ancora oggi lo sostengono in ogni progetto a cui prende parte.

Ilary è al timone dell’Isola dei Famosi e il pubblico anche quest’anno ha approvato la scelta da parte della produzione di chiamare di nuovo lei come conduttrice, vista la sua professionalità e capacità di mostrarsi imparziale e sincera nei confronti dei concorrenti.

Ilary e Francesco sono una coppia storica: i due stanno insieme da tantissimi anni in quanto alla base della loro unione c’è un sentimento fortissimo che ha retto e regge ancora oggi, tutte le difficoltà che si presentano nel corso del tempo. Insieme hanno messo al mondo tre figli: Chanel, Cristian e Isabel, insieme a questi giovani e talentuosi ragazzi, sono una famiglia felice e realizzata. Nonostante la popolarità dei genitori, Christian e Chanel, i due fratelli più grandi, non condividono assiduamente la loro vita sui social, come di solito fanno i ragazzi della loro età, probabilmente preferiscono per quanto possibile, mantenere la privacy sulla loro vita, considerando il successo e di conseguenza l’esposizione di entrambi i genitori.

Ilary condivide sui social la stanzetta di Chanel

Ilary e Francesco invece hanno un rapporto migliore con i social: la conduttrice condivide spesso gli scatti dei look scelti per lei in occasione della puntata dell’Isola e ogni volta, non tardano ad arrivare milioni di commenti e frasi amorevoli da parte dei fan.

In una storia però Ilary ha ripreso i figli Christian e Chanel nella stanzetta della ragazza mentre chiacchieravano con un amico. I follower non hanno potuto fare a meno di notare l’arredamento della camera: uno stile minimal con un letto di una piazza e mezzo, visto che la ragazza, dopo aver lottato per avere una camera da sola senza i fratelli, può finalmente godere di uno spazio tutto per lei. Di fronte al letto, c’è una parete semplice con delle mensole ed una tv ultima generazione, proprio come il pc posizionato sulla scrivania. Un quadro che si intravede sembra dimostrare che Chanel coltivi una passione per la Moda, in quanto la stampa rappresenta la famosa coppia C della Maison francese Chanel.

