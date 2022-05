L’inattesa trasformazione di Rosalinda Cannavò lascia senza fiato gli utenti, ma anche la reazione di Andrea Zenga non tarderà ad arrivare.

Dopo la sua quotata esperienza al “Grande Fratello Vip” l’ex coinquilina del reality, Rosalinda Cannavò, ha continuano a lavorare sodo per realizzare i suoi sogni nel cassetto. Il coronamento di un suo grande desiderio si manifesta quest’oggi, alle soglie della bella stagione. E grazie, sopratutto, ad un video inatteso apparso in rete. Il quale documenta il suo sbalorditivo cambiamento.

L’attrice e cantante, classe 1992, dal cuore intriso dalle bellezze della sua Messina, ha esordito sul piccolo schermo nel 2012. Interprete di ben sei personaggi per varie fiction di successo, tra cui la più recente recitando al fianco di Claudia Cardinale ne “Il bello delle donne… alcuni anni dopo“, la nata sotto il segno del Sagittario vanta ad oggi un’incredibile popolarità anche come influencer. Segnati da poco gli oltre 625mila follower e confermata l’uscita del suo singolo “Sempre avanti“, l’indossatrice dei panni di una giovane Veronica Lario, in “Loro” di Paolo Sorrentino, ha riservato al suo pubblico una sorpresa degna di nota.

“E Zenga cosa dice?”, Rosalinda Cannavò in una versione mai vista prima: il VIDEO lascia sbalorditi

Una versione “mai vista prima” è quella presentata dalla bellezza mediterranea di Adua nel suo ultimo contenuto su Instagram. Il video, divenuto immediatamente virale in rete, è apparso sul suo profilo soltanto pochi istanti fa. E racconta della sua incredibile trasformazione per il Coachella Valley Music and Arts Festival, conclusosi in grande stile lo scorso 24 aprile.

“Un’esperimento indimenticabile“, scrive una fan di Rosalinda tra i commenti. “Ufficialmente trapassato a miglior vita!“, aggiunge un secondo ammiratore. L’influencer da un primo sguardo intenso in acqua e sapone stravolge i contorni della quotidianità bordando le palpebre di color arancio, un blu elettrico, infine, a definirne luminosamente i dettagli.

Rosalinda presente così il “make-up del secondo giorno” al Festival. La California le è rimasta dentro, e si vede, racconta l’attrice. “Mi sono divertita tantissimo a sperimentare su di me colori che non avevo mai usato. La cosa che più mi ha colpito in USA è che puoi essere vestita, truccata come ti pare“. Viva la libertà d’espressione, dunque. “E Zenga cosa dice?“

La reazione di Andrea, il suo fidanzato dai tempi della loro esperienza di coinquilini per Mediaset, non si farà attendere.

L’apprezzamento del personal trainer milanese non sarà da meno, e sovrasterà il restante dei commenti. Ma soprattutto pare che, dopo l’arrivo del suo bellissimo anello di fidanzamento, non resti che attendere l’annuncio delle loro nozze. I loro fan sono ormai “su di giri”.

