Un cameriere di 20 anni è deceduto in ospedale dove era stato trasportato in seguito ad un malore che lo aveva colpito mentre lavorava in una discoteca di Forte dei Marmi (Lucca).

Dramma nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Forte dei Marmi (Lucca). Un giovanissimo cameriere di 20 anni ha accusato un improvviso malore mentre lavorava e si è accasciato al suolo sotto gli occhi attoniti dei presenti che hanno lanciato l’allarme.

Presso il locale è arrivata un’ambulanza con a bordo i sanitari che hanno rianimato il ragazzo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo alcune ore dopo è deceduto a causa delle gravi condizioni.

Aveva solo 20 anni Raoul Biagiotti, il ragazzo deceduto ieri in ospedale a Livorno. Il giovane era arrivato nel nosocomio la notte precedente dopo essere stato colpito da un malore mentre lavorava come cameriere presso la discoteca La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Durante il turno di lavoro, nella notte tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, Raoul, riporta la redazione de Il Corriere Fiorentino, si è sentito male ed è crollato al suolo davanti ai clienti e al personale del locale. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze che ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica.

I sanitari del 118, dopo le prime manovre di rianimazione, hanno trasportato il 20enne all’ospedale Versilia. Per via delle sue gravi condizioni, poco dopo il ragazzo è stato trasferito a Livorno, dove nel tardo pomeriggio di ieri il suo cuore ha smesso di battere per sempre. A stroncarlo, scrivono i colleghi de Il Corriere Fiorentino, sarebbe stata un’improvvisa emorragia cerebrale.

L’accaduto ha gettato nello sconforto gli amici ed i parenti del ragazzo e tutta la comunità di Lucca, dove risiedeva insieme alla famiglia.

